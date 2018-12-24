Севастопольцы месят грязь – ждут, когда чиновники закончат обещанный ремонт

24.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Депутат Нахимовского муниципального совета Севастополя Алексей Гладких не верит в то, что ремонт улицы Симонок будет завершен в срок.

Об этом он заявил в видеоролике, который разместил у себя на странице в «Фейсбуке» общественник Геннадий Сидоров.

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«Проблема этой стройки в том, что они не укладываются в сроки. Никаких мер безопасности не предпринимается. Ремонт ведет частная фирма. Ничего хорошего в этом не вижу», – сказал Гладких.

В ролике показано, какие сложности испытывают жители микрорайона при переходе разрытой улицы. Мамы рассказывают, как их детей ругают в школе за грязные ноги, поэтому им поверх обуви надевают бахилы. Предприниматели жалуются, что в магазинах нет торговли, зато приходится постоянно мыть полы.

«Я не удивлюсь, если асфальт будет укладываться при ненормативной температуре, в дождь или снег», – говорит общественник Геннадий Сидоров.

Власти заранее предупредили жителей, что улица будет перекрыта с 20 по 30 декабря. На сайте правительства Севастополя сообщается, что строительно-монтажные работы по объекту стоимостью 175 млн 909 тыс. 510 рублей выполняет ООО «СпецКапСтройРостов». За эти деньги и в эти сроки ростовские специалисты из компании с уставным капиталом 15000 рублей должны провести капитальный ремонт участка протяженностью 1851,18 м при ширине проезжей части семь метров.