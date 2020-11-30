Общественники требуют мемориал замученным и убитым в 1990-е сербам Сараево

30.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Комитет по защите прав сербов Федерации (мусульмано-хорватской) Боснии и Герцоговины обратился к властями соседнего энтитета страны – Республики Сербской, с просьбой установить на ее территории мемориал памяти соплеменников, замученных исламистами в боснийской столице.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комитет по защите прав сербов в Федерации БиГ призывал органы власти Республики Сербской и сербского Восточного Сараево (пригород боснийской столицы, оставшийся на территории РС) организовать в части мемориального комплекса «Враца» в Сараево, относящегося к сербскому энтитету место для поминовения сербов, убитых сепаратистами с 1992 по 1995 годы.

Председатель Комитета Джордже Раданович (см. заглавное фото) заявил, что нынешний внешний вид и надписи в мемориальном комплексе Враца являются «фальсификацией правды» и о том, что происходило в Сараево во время Второй мировой войны.

«Следует четко указать, что во время Второй мировой войны в Сараево были убиты только сербы и евреи», – отметил Раданович.

Мемориальный комплекс во Враце.

Надпись же на нынешнем мемориале указывает о неких жителях Сараево без национальности, хотя действовавший на территории БиГ союзный Третьему рейху усташеский режим Независимой Державы Хорватской (НДХ) тех же бошняков воспринимал как союзников, а ее фюрер (поглавник) Анте Павелич называл тех «цветом хорватской нации».

«Часть мемориального комплекса Враца территориально принадлежит Республике Сербской. Поскольку Федерация БиГ не хочет устанавливать памятник убитым сербам в Сараево, Республика Сербская должна сделать это в принадлежащей ей части Врацы. Таким образом, все гости Сараево, которые посещают Врацу, узнают правду об ужасных страданиях, которые пережили сараевские сербы», – говорится в заявлении Джордже Радановича.

По данным сербских исследователей с 1992 по 1995 годы в столице БиГ было убито 8 тысяч 255 сербов, до войны там проживало 157 тысяч сербских жителей, по данным 2013 года – всего 10 тысяч 442 человека.