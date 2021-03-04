Общественнику, арестованному за призывы к воссоединению с РФ, угрожают расправой в казахском СИЗО

04.03.2021, Москва, Айнур Курманов

В минувшую среду в Алматы состоялось первое установочное заседание суда, которое определило дату начала процесса над казахстанским правозащитником и общественным деятелем Ермеком Тайчибековым, который выступал за единение с Россией и против националистических погромщиков. Процесс начнется 19 марта в 14.30 по местному времени в Ауэзовском районном суде города Алматы.

Адвокат подсудимого Галым Нурпеисов заявил на этом заседании, что Ермеку грозит опасность физической расправы в СИЗО Алматы и направил на имя судьи ходатайство с требованием обеспечить ему надлежащую охрану.

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«Ермек завил, что на него последние полторы недели в камере СИЗО идет психологическое давление со стороны сокамерников, которые пытаются причинить вред здоровью и угрожают его жизни. Прокуратура наша доблестная попыталась отклонить ходатайство об обеспечении мер охраны и даже возник словесный конфликт со стороной защиты. Судья выслушал и удовлетворил позицию защиты, и вынес постановление об обеспечении мер охраны незамедлительно, и отправил соответствующее письмо в следственный изолятор с требованием обеспечить безопасность Ермеку», – прокомментировал специально для «ПолитНавигатора» данную ситуацию адвокат.

Также судья удовлетворил и другие ходатайства стороны защиты, что вызвало даже некоторое удивление у всех, кто принимал участие в заседании.

«Второе ходатайство наше о допросе следователя, эксперта и всех участников процесса, а также свидетелей защиты. При этом требование прокурора отказать в предании гласности все озвученные факты при допросе судья отклонил. То есть данный первый процесс прошел в пользу Ермека, и все ходатайства, которые были заявлены его защитниками, были удовлетворены», – отметил Нурпеисов.

Действительно, данный факт несколько обрадовал Ермека и его сторонников, но радоваться пока рано, так как главное будет на следующих заседаниях, когда сторона защиты выдвинет другие важные ходатайства. Тогда уже точно будет видно, насколько судья настроен провести процесс объективно и беспристрастно.

Напомним, что в отношении правозащитника Ермека Тайчибекова в сентябре прошлого года МВД РК возбудило уголовное дело по статье 174 части второй Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Разжигание межнациональной розни с использованием СМИ», по которой ему грозит 10 лет заключения. Из эпизодов ему вменяют его интервью изданию Ukraina.ru в феврале прошлого года и интервью израильскому телеканалу Iton.tv в это же время по событиям в Кордайском районе Жамбылской области.

В феврале прошлого года в этом районе на юге Казахстана казахские националисты устроили погромы этнических дунган, в результате которых 11 человек погибло, десятки жилых домов были сожжены, а также уничтожено множество коммерческой недвижимости и автотранспорта. Свыше 23 тысяч дунган бежали на территорию соседней Киргизии, несколько тысяч дунган из числа оставшихся в Казахстане, укрылись в мечетях, пограничных заставах. Ермек Тайчибеков как раз осудил открыто эти кровавые злодеяния казахских националистов.

Получается, что поэт и член Союза писателей Казахстана Арман Кани, призвавший на государственном ресурсе Abai.kz создавать для граждан, не знающих казахский язык специальные концентрационные лагеря, вводить штрафы в отношении предпринимателей, лишать собственности и депортировать несогласных в Россию, – свободно разгуливает на свободе, а Ермек Тайчибеков, защищавший дунган, сидит в тюрьме, подвергаемый угрозе быть убитым в камере.

Таково современное казахстанское правосудие, покрывающие нацистов и преследующее тех, кто им противостоит.

Казахстанские СМИ вообще никак не освещают данный процесс, видимо имея на то соответствующие указания. Реагируют только различные националистически настроенные пользователи социальных сетей и некоторые казахские «патриотические» страницы, созданные при участии спецслужб в том же фейсбуке. Там через фейки в социальных сетях требуют расправы над Ермеком. В целом казахские националисты трусливые и начинают активно действовать только по приказу сверху.

Однако не видно на горизонте и общественных деятелей, которые вступились бы Ермека. Либерально настроенные правозащитники не считают его политзаключенным, и относятся враждебно, как и существующая интеллигенция, которая насквозь националистическая. Выступают в поддержку узника только отдельные активисты из числа интернационалистов, коммунистов и сторонников интеграции с Россией.

Поэтому надо как раз максимально осветить данный процесс, так как он является настоящей лакмусовой бумажкой как для нынешнего режима, так и для «оппозиции». Ведь фактически он показывает, что назарбаевские власти преследуют именно за порицание и осуждение национализма и этноцентризма, а значит они также разделяют эти убеждения и стоят за погромами дунган.