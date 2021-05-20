Общественное мнение Москвы все более склоняется к возвращению Дзержинского

20.05.2021, Москва, Елена Острякова

Более половины москвичей (51%) положительно относятся к возвращению памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку. Против 26%.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса проведенные организацией-иноагентом «Левада-центр», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Среди сторонников возвращения памятника около 23% объясняют свое мнение по этому вопросу симпатиями к личности самого Дзержинского. Около половины говорили о том, что нужно сохранять память о прошлом. Для них возвращение памятника — акт восстановления исторической справедливости. Еще порядка 18% – объясняли свое мнение тем, что памятник Дзержинского уже стоял на Лубянской площади.

Для тех, кто выступает против памятника, основным аргументом является участие Дзержинского и основанного им ВЧК/ГПУ/КГБ в репрессиях (44% полученных ответов).

Отношение москвичей к памятнику практически не изменились за последние 5 лет, прошедшие с момента предыдущего опроса по этой теме. Однако на длительном горизонте в 15-20 лет видно, как общественное мнение в столице и по стране в целом все больше склонялось в пользу возвращения памятника.

После провала путча ГКЧП в 1991 году памятник Дзержинскому на площади, носившей тогда его имя, был незаконно снесен революционными либеральными толпами. Сейчас он находится в парке Музеон на Крымском валу, куда в 90-е свезли много скульптур деятелям советской эпохи.

В феврале на московской сайте «Активный гражданин» было устроено голосование. Москвичам было предложено выбрать между Дзержинским и Александром Невским. Всего за два дня проголосовало 300 тыс человек, Невский лидировал с небольшим отрывом. После этого мэр Москвы Сергей Собянин остановил голосование, мотивировав это тем, что оно вносит раскол в общество.