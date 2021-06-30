Общественность ДНР провела ревизию торговых точек и работы ЖКХ

30.06.2021, Донецк, Сергей Вредников

В ДНР полутысячный отряд народных контролёров провёл рейды по торговым точкам и объектам жилищно-коммунальной инфраструктуры в городах республики.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил один из лидеров движения «Донецкая республика» экономист Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Общественник отметил, что на некоторых торговых точках никаких нарушений обнаружено не было, и поблагодарил работников торговой сферы за добросовестный труд.

«Но некоторые магазины неприятно удивили. И, в первую очередь, завышенными ценами. Буквально накануне поездки в Зугрэс, на встрече с трудовым коллективом Ясиновского коксохимического завода, работники предприятия рассказали о завышении цен на ряд продуктов, которое в аккурат совпало с выплатой части задолженности по зарплате. Через время цены вернулись в прежнюю «обойму». Объяснений этому «феномену» нет», – написал он.

Алексей Муратов подчеркнул, что для того, чтобы в дальнейшем предотвратить такие ситуации, на ряд товаров было предложено установить социальную цену – так же, как это было сделано в начале пандемии коронавируса.

«Представителями Народного контроля эта идея была воспринята на ура. Замечу, что контролёры – это простые граждане ДНР, но имеющие активную гражданскую позицию. Вместо обсуждения проблем, так сказать, на лавочке, они вступают в ряды ОД «ДР» и помогают общественникам в решении насущных вопросов», – добавил общественник.

Кроме того, он рассказал о проверке жилищно-коммунальной инфраструктуры, также проведённой народными контролёрами.

«Наиболее острые вопросы «поджидали» нас в Зугрэсе-2, где уже полтора года один из городских районов рассекает полукилометровая траншея с потенциальным водоводом. Чтобы попасть с одного «берега» на другой, местным жителям приходится ежедневно совершать экстремальное путешествие через импровизированный мостик, сконструированный зугрэсовцами, в отчаянии, из старой двери.

Стоит ли говорить об опасности, которую несёт собой довольно глубокое разрытие, особенно для пожилых людей и детворы?.. Такого происходить в нашей республике не должно», – подчеркнул Муратов.

Теперь данный вопрос будет решаться через Общественные приёмные председателя ОД «ДР» – как показала практика, это один из немногих механизмов, способных оказать реальное влияние на нерадивых чиновников.

Подводя итоги масштабной акции, Алексей Муратов обратил внимание на то, что для многих предпринимателей и чиновников более действенным оказывается не административный штраф, а общественное порицание.

«Убеждён, что в скором времени армия народных контролёров нашего государства увеличится в разы, ведь мы делаем одно дело – улучшаем качество жизни в республике, народной республике!» – резюмировал он.