Общественность добилась увольнения заукраинского вожака из Петербургского университета

Елена Острякова.  
04.06.2023 15:33
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Образование, Россия, Санкт-Петербург


Руководство Санкт-Петербургского госуниверситета уволило доцента Института истории Михаила Белоусова, который курировал группу проукраински настроенных студентов.

Соответствующий приказ ректора СПбГУ Николая Кропачева размещен на сайте вуза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство Санкт-Петербургского госуниверситета уволило доцента Института истории Михаила Белоусова, который курировал группу проукраински настроенных...

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«Поведение Белоусова нарушает нравственные традиции университета и общепринятые этические нормы, его действия несовместимы с высоким статусом универсанта и преподавателя», — говорится в документе.

У приказе уточняется , что Белоусов дискредитировал российские вооруженные силы, воющие на Украине, а также оскорблял память погибших на войне.

Скандал на истфаке разразился после того, как студенты, опекаемые Белоусовым, устроили безобразный флешмоб в соцсетях в связи с гибелью на Украине студента Федора Соломонова.  В прошлом году он взял академотпуск и пошел добровольцем на СВО. Проукраинская группировка, которую называли «тусовочкой», принялась по этому поводу  размещать в своих соцсетях портреты известных антифашистов 20 века и украинские флаги в знак борьбы с «рашизмом».

«Тусовочка» сформировалась 4 года назад под руководством пятикурсника Михаила Мартина. Она практически узурпировала студсовет и студенческий журнал «Студень».

Студсовет постоянно порывался проводить «антивоенные» собрания и издавать соответствующие резолюции. Администрации вуза  пришлось вызывать полицию, чтобы сорвать такое заседание 24 февраля прошлого года. А на одном из последних заседаний по этому поводу произошла драка.

Но «тусовочка» собирала сторонников в кафе, а «Студень» публиковал отчеты об этих событиях. Кроме того журнал занимался травлей преподавателей и студентов института, высказывавших патриотическую позицию.

В сентябре прошлого года группа Мартина отпраздновала отступление российской армии в Харьковской области, устроив прямо в стенах вуза раздачу изюма и конфет «Азовская коровка».

Сам Белоусов отстаивал в соцсетях свое право упоминать символику СВО «в духе постиронии и откровенного стеба» и  объявлял всех своих коллег-оппонентов «нерукопожатными».

«Прямое и открытое одобрение рашизма омерзительно. Это «красная черта», – написал доцент.

После скандала Белоусов удалил все свои посты в соцсетях. Пытаясь оправдаться, он утверждал на заседании комиссии по этике, что аккаунт был создан без его ведома. Комиссия признала его доводы неубедительными.

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