Общественность добилась возбуждения уголовного дела за оскорбление бойцов СВО

После нескольких дней возмущения военкоров Следственный комитет возбудил уголовное дело, в рамках которого даст оценку оскорбления в адрес участников СВО, которое опубликовал в соцсети «Одноклассники» глава узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов.

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Сам он после того, как общественность обратила внимание на сомнительный коллаж, вывесил объявление, будто бы страница была взломана.

«Русофоб Усман Баратов начал срочно зачищать свои соцсети от постов, в которых глумился над «петухами на фронте», патриархом, распространял фейки об СВО и вообще кайфовал от вседозволенности. Выложив «нас взломали» и срочно заменив на обложке узбекский флаг на фото стенда «сильная Россия» с сотрудниками МВД в обнимку. Так как к гадалке не ходи, у Усмана срочно сейчас появятся дела в Узбекистане, и он уже, наверное, направляется в аэропорт, чтобы вылететь подальше от славы первым рейсом, людям в погонах нужно его придержать», – призывает депутат Госдумы Михаил Матвеев.

«Этот пост висел у него месяц, с 16 декабря. Вчера гражданин Баратов написал, что его взломали. Русские националисты, не иначе. Навалили ли русские скинхеды Баратову в штаны не сообщается, но тоже возможно. Это кстати не единственный его такой пост, он глумится над патриархом, сравнивает российских солдат с немецкими, обвиняет Путина в брошенных детях… Теперь вы знаете, что такое диаспоры – от главы одной из них. И в России сегодня миллионы таких «тожероссиян», которые живут 10-20 и более лет, но россиянами являются только по паспорту. Они презирают Россию и русских, презирают российские законы, для них страна – это кормовая база. В 90-е они выгнали русских с национальных окраин, которые за 20 лет превратились в засранные кишлаки, где невозможно жить и нормально работать. И вот теперь они пришли в Россию. Ассимилироваться они здесь не хотят и живут диаспорами», – комментирует публицист Сергей Колясников.

Телеведущий Андрей Медведев, изучив страницы Баратова, обращает внимание, что тот не был маргиналом – напротив, его приглашали на конференции и в эфиры.

«Его зовут на официальные мероприятия с серьёзными участниками, зовут пообщаться на радиостанции, то есть это не какой-то человек, который сидит себе в интернете и что-то пишет на страничке, где два десятка подписчиков. Вопрос конечно, как и почему он попадал на мероприятия, кто его туда звал?» – изумляется Медведев.

Военный эксперт Владислав Шурыгин призывает «зачищать и давить».

«Так что же это за общественный деятель такой, Баратов Усман Акрамович? Год рождения 1958. Засветился на Выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва от партия «ПАРТИЯ РОСТА». Место жительства: Московская область, Ступинский район, поселок Михнево. Образование: Андижанский институт хлопководства, 1980. Работа: индивидуальный предприниматель. В общем – мелкий «делок», оборзевший от собственной важности и безнаказанности. Напомним, «диаспоры» – это уголовное наследство московского мэра Лужкова, сформировавшего их для удобства управления национальными мафиями, которые при нём, фактически, захватили Москву, превратив её в некий Москвабад. Через «диаспоры» осуществлялся сбор податей с приезжающих мигрантов, жесткий контроль над ними, с «диаспорами» решались различные деловые вопросы – куда, сколько и по чём завести «живого товара», и они же рассчитывались со своими московскими покровителями, ежемесячно занося в московские властные структуры десятки миллионов долларов. Фактически, «диаспоры» – это часть лужковской криминальной вертикали власти и потому поступать с ними необходимо по закону. Зачищать и давить!» – пишет Шурыгин.