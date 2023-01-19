Общественность требует быстрейшего принятия закона о лишении имущества нацпредателей

Любовь Смирнова.  
19.01.2023 19:28
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Недвижимость, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Госдума России прорабатывает вопрос конфискации имущества граждан, которые за рубежом дискредитируют свое государство, но не чураются получать внутри страны доход.

Одних извинений и административной ответственности, по мнению обозревателей, явно недостаточно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума России прорабатывает вопрос конфискации имущества граждан, которые за рубежом дискредитируют свое государство, но...

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В эфире телеканала НТС генерал-лейтенант запаса, депутата Госдумы Андрей Гурулёв заверил, что изменения в закон не за горами.

«Слишком мягкие формулировки, – прокомментировал он вопрос ведущего. – Все, про кого вы рассказываете, называются одним словом – предатели. Давайте определимся по этому вопросу. Весь депутатский корпус практически 100% поддерживает инициативу нашего спикера. Потому что Вячеслав Викторович чётко и довольно-таки кратко и лаконично высказал те чаяния, которые Государственная Дума давно вынашивает.

Сейчас вопрос прорабатывается, он всё равно будет решён. Я думаю, здесь не будет никаких противоречий, вне зависимости от партийности, возраста и тому подобного. По нынешним временам все принимается очень быстро, давайте наберёмся терпения».

Участвующий в передаче крымский блогер Александр Талипов, который выявил десятки «ждунов», публикующих на своих страницах в соцсетях заметки в поддержку ВСУ и проклинающих российскую армию, считает, что административное наказание – неубедительная мера для предупреждения информационных атак заукраинцев.

«Мало кто знает, что после административного протокола подобных «ждунов» ставят на учет в центр «Э» (главное управление по противодействию экстремизму МВД) нельзя получить ни разрешение на оружие, ни доступ к секретке, ни даже устроиться на государственную и муниципальную службу. И родственников также дополнительно коснётся внимание правоохранительных органов. Но я считаю, что эти наказания слишком мягкие, их нужно ужесточать.

После первого случая нужно брать заявление, что человек предупреждён об уголовной ответственности в случае повторного нарушения. Думаю, что нужно вносить изменения в нашу Конституцию в части лишения гражданства, и если человек считает, что Крым не территория России, ведёт подрывную деятельность, то мы можем отправить этого человека в ту страну, которую он считает своей, не надо его мучить.

Это хорошо, что в Запорожье отправляют людей вот так, пешком. Из Севастополя, где почему-то много поддерживающих Украину, можно прямо с Графской пристани давать пинок под зад, и чтобы они плыли в сторону, пока что ещё украинской Одессы».

По словам Талипова, среди обывателей нет понимания, что нельзя вести бизнес в Крыму, пользоваться социальными благами, иметь недвижимость и при этом «славить Бандеру».

«Посмотрите, что творится с людьми в Одессе, в других городах, где их хотя бы чуть-чуть заподозрят в поддержке или симпатии к России? Их привязывают к столбу и секут, некоторые просто пропадают, – подчеркнул блогер. – Нужны уголовные дела, нужно выдворение из страны, нужно лишать людей заработка, а, в крайних случаях, и имущества. Я думаю, что сейчас этот вопрос будет рассматриваться…

Не могут быть люди гражданами России и при этом противодействовать России, противодействовать властям, не поддерживать свою армию и ждать какое-то другое государство. Сейчас также происходит с Усиком, который путешествует по всему миру, кричит «слава Украине», а рядом с ним два парнишки, которые жили в Крыму до 2021 года, а потом внезапно пошли в команду Усика, отрастили чубы и скачут.

Ну, если они не собираются возвращаться в Крым, хотя здесь имеют бизнес, имущество, недвижимость. Нужно по таким людям принимать решение и изымать имущество в пользу государства. Я думаю, что это справедливо. Такую позицию поддерживает большинство людей, которые подписаны на мой канал».

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