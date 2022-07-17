Общественность требует освободить Алексея Селиванова

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В Запорожской области арестован казачий атаман Алексей Селиванов, возглавлявший силы правопорядка в Энергодаре после занятия региона российскими войсками. До 2014 года Селиванов был советником Минобороны Украины, затем подвергся нападению нацистов, был вынужден покинуть Киев и служил в ЛНР. Селиванов знаком читателям «ПолитНавигатора» как автор материалов о том, как продвигается восстановление нормальной жизни на территориях, освобожденных от украинских нацистов.

Генерал СВР в отставке Леонид Решетников утверждает, что речь идет о «милицейских разборках» – «новый начальник полиции Запорожской области, пару-тройку недель прибывший в Мелитополь, посадил под домашний арест Алексея Селиванова».

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«На него шьют абсурдное дело, с целью расправиться с неподкупным идейным патриотом, чтобы просто расставить своих», – комментирует эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Собеседники «ПолитНавигатора» в Запорожской области говорят о слухах: «в качестве предлога использовалось абсурдное обвинение в подозрении в изнасиловании несовершеннолетней».

«Вообще не сомневаюсь, что это чья-то месть или подстава», – комментирует волонтер Александр Жучковский, с 2014 года помогающий ополчению Донбасса.

По некоторым данным, сейчас правоохранители из России проводят ревизию в Запорожской области. Озабоченность Центра вызывают поступающие из региона жалобы на коррупцию и рэкет – и это на фоне того, что некоторые из местных администраторов стремительно улучшили свое благосостояние всего за несколько месяцев работы. Не исключено, Селиванов был отстранен на время проверок.

В любом случае, отсутствие внятных объяснений инцидента с Селивановым будет по полной использован вражеской пропагандой.

«Значение его фигуры велико. Враги это знали. За него живого или мертвого украинцы назначили награду… «Хорошо, если правда! Прекрасная новость!» – уже пишут украинские ципсошники в комментариях. Те, кто доставил им такую радость, должны очень серьезно подумать о своих действиях и о том, стоили ли «ментовские войны» такого результата», – комментирует обозреватель Егор Холмогоров.