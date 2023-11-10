Общественность возмущена мягким приговором пособникам убийства Дарьи Дугиной

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Российская общественность возмущена мягкими приговорами, которые накануне вынес Нагатинский суд Москвы двум пособникам убийства дочери известного политолога Александра Дугина Дарьи, подорванной украинскими спецслужбами по ошибке вместо отца.

Так, сотрудник ГИБДД Иван Рыбин, продавший из базы данные семьи Дугина за 3,3 тысячи рублей, получил четыре года колонии. А Даниил Чоухудри, разместивший объявление о покупке этих данных в Сети, и затем передавший конфиденциальные сведения «неизвестным» (читай – украинским спецслужбам) – всего год.

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«За смерть молодой девушки 4 года? Суд в России невероятно гуманен», – удивлен депутат из Новосибирска Ростислав Антонов.

«А вы не хотите спросить судью, есть ли у него дети??? Не самое доброе утро в моей стране, если соорганизатору убийства дают 4 года», – изумляется депутат Народного совета ДНР Майя Пирогова, сама потерявшая дочь в результате обстрела Донецка ВСУ.

«Чему способствует такой вердикт – не трудно догадаться», – констатирует эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

«Сколько теперь мразей, которых вербуют ГУР и СБУ, расслабятся и подумают: отсижу годик, но солью адрес пропагандиста, зетника, офицера, солдата, его семьи», – прогнозирует журналист Константин Придыбайло.

«Вы спрашиваете, почему спецслужбы Украины так цинично и легко занимаются террором на нашей территории? Да вот поэтому! …В который раз уже констатируем: наши законы стоят на страже интересов преступников, а отсутствие в стране СМЕРШа и военно-полевых судов для военных преступлений только провоцирует наших врагов на террор. Вседозволенность – это почва для сволочи!» – пишет военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Неужели ГП РФ не возразит? Это же полная чушь! Это вообще как? А позиция 2 Службы ФСБ такая же? Они согласны?» – возмущен политолог Сергей Карнаухов, в прошлом связанный с силовыми структурами.

«Еще раз. Офицер получил всего 4 (!) года за соучастие в теракте. По УДО выйдет через два года. Наш Уголовный Кодекс уже давно нуждается в кардинальном пересмотре, по крайней мере, в некоторых статьях», – призывает радиоведущий Сергей Мардан.

«Интересно, а если бы продал бы инфу на какого-нибудь чиновника, депутата или министра, сколько бы дали? Это вопрос совсем не риторический. Потому что мы все прекрасно знаем на него ответ», – замечает телеведущий Антон Красовский.