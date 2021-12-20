Общественный активист Павел Бойченко раскритиковал проект «Моя школа»

О распространении системы «Моя школа» на большинство учебных заведений отрапортовал не так давно комитет по образованию правительства Санкт-Петербурга. Только 10% школ остались не подключёнными к ней, но этот вопрос собираются решить уже в будущем году.

Однако Павел Бойченко, представляющий родителей учеников петербургских школ, крайне невысоко оценил проект. Он считает его недоработанным.

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Так, например, немалый процент родителей возражает против столь плотного контроля детей. Матери пишут, что проследить, реально ли в школу пришёл ребёнок или просто кто-то приложил его карточку, нельзя. Но не пользоваться программой они не могут, потому что иначе дети просто не попадут в школу без пропуска и не смогут купить еду в школьной столовой.

Последнее Бойченко также жёстко раскритиковал. Со слов родителей, отмечены случаи мошенничества со стороны работников буфета, которые пробивают более дорогие блюда. Родители же не имеют возможности отследить, за что реально платили их дети, и какое блюдо сколько стоило. Активист уверен, что проект нуждается в серьёзной доработке и рапортовать о почти полном внедрении несколько преждевременно.

Ранее вопрос школьного питания негативно оценивал Алексей Барабанщиков, экс-начальник Управления социального питания. В громком интервью он говорил о том, что Смольный не торопится устранять недочёты в этой сфере. Почти сразу после общения с прессой Барабанщикова отправили под стражу и уволили из Смольного. СМИ считают возможным интересантом в этом вопросе не раз отметившуюся нарушениями на рынке соцпита «Фирму Флоридан», сотрудницей которой некогда была невестка Александра Захватова, спецпредставителя главы Петербурга Александра Беглова.