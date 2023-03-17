Общество не понимает, какой должна стать Россия будущего – социолог

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Российское общество недостаточно консолидировано во внутриполитических вопросах и не понимает, каким государством должна стать РФ в будущем.

Об этом в ходе совещания в Совете Федерации заявил российский социолог Андрей Милёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе собрания Милёхин презентовал доклад холдинга «РОМИР». Было проведено исследование, в ходе которого опросили жителей России, Китая, Индии и Турции на предмет того, какую страну они считают настоящей демократией.

Во всех этих странах менее половины опрошенных считают демократиями страны западного блока – США, Францию и Британию.

Интересно другое – что большинство китайцев (77%), индусов (57%), и даже треть турок считают свои страны демократичными.

При этом только 20% россиян считают, что живут в демократии, зато 51% затруднились с ответом. По всей видимости, наш народ, натерпевшись в 90-х годах, определяет демократию как худшее, что может случиться с государством.

Однако Андрей Милёхин считает, что такие результаты говорят о проблемах с консолидацией в российском обществе, которое не имеет политических ориентиров, и не понимает, какой должна быть Россия будущего.

«В 2021 году у нас была огромная дискуссия по поводу того, что такое демократия. Даже мы не договорились. Ну а гражданам ещё сложнее договориться.

Очень интересно, как консолидируется общественное мнение в Китае. По крайней мере, большинство граждан декларируют, что именно в Китае и есть самая настоящая демократия.

Важно, что в России мы так и не очень понимаем, мы демократию строим, или что-то другое. Поэтому, то огромное количество граждан России, которые не смогли определиться с тем, где мы живём – это та проблемная зона, которая должна быть учтена», – сказал социолог.

По его мнению, для решения проблемы якобы достаточно более эффективной пропаганды.

«Необходимо разработать стратегию России в информационной политике», – подытожил Милёхин.