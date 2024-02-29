Общество получило прививку от заразного инфантилизма – Юхин

Выехавшая за рубеж культурная «элитка» дала возможность в короткий срок оздоровиться обществу, и инфантильные «ивлеевы» больше не в моде.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал политтехнолог, член Общественной палаты Севастополя Сергей Юхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я говорю, что наше гражданское общество развивается, в том числе я говорю о том, что оно начинает отторгать всё чуждое и само воспитывать людей. Новое поколение младших и самосовершенствуется хорошо. И это видно не только на примере инфантилов, таким ведь у нас в обществе сейчас быть стыдно. Ещё 10 лет назад это поощрялось, что кто-то рисует, как у Ильфа и Петрова, кукурузой какие-то картины или ещё что-то… стало не модно быть таким, не модно быть инфантильным. Сейчас все ориентируются, во-первых, на наших бойцов СВО, на этих героев, людей, которые гибнут и совершают подвиги ежесекундно. На них ориентируются общество. И то, что наша страна выздоравливает, наш народ на примере таких «ивлеевых» – очень хорошо видно. Это же гражданское общество возмутилось, это же благодаря гражданскому обществу отменяют все концерты этих латентных предателей, этой самоназванной культурной элитки, ведь это же правда – наше общество делает. И об этом было невозможно подумать даже 2 года назад! Они были глашатаями, они были властителями, всякие там поуехавшие «галкины-пугачёвы». Все это быдло, которое представлялось элиткой, наше общество их отвергает. А кто способен перестроиться, способен перевоспитаться, способен осознать свои ошибки перед нашей страной, пусть будут. Я достаточно критично отношусь к Филипу Бедросовичу Киркорову, особенно после того, как он появился на этой «голой вечеринке», но он поехал же на Донбасс. Сделал он это от чистого сердца или не чистого, или уговорили, или он сам осознал, но повинную голову топор не сечёт», – считает Юхин.

По его словам, многим культурным деятелям, занимающим публично антивоенную позицию, следует побывать на передовой, пообщаться с бойцами, а заодно посетить Донецк. И, как показывает практика, после таких поездок всю пацифистскую риторику как рукой снимает, а визиты в прифронтовую зону с выступлениями становятся чаще. И те, кто критикует певца, композитора Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, в начале должны прокатиться с концертами в ДНР и ЛНР.

«Почему он такой популярный или известный, хорошие у него продюсеры, менеджеры, и благодаря только этому он в топе, я скажу одно – все эти рассуждения перекрывает народная к нему любовь, к его песне. Поэтому рассказывать, какой блондин или не блондин, с деньгами или без денег он взлетел – не имеет смысла. Это даже как-то подло. Они говорят вообще о подъёме патриотизма, они критикуют этот подъём патриотизма, он им страшен, они боятся его. Потому что патриотизм не позволяет себя вести, как свинья. Они же в этой луже разлагающейся вели себя как свиньи, по отношению, прежде всего, к государству и к народу. Так вот, теперь, на волне патриотизма, у нас такое поведение, какое позволяла себе эта творческая элита, становится социально не одобряемым поведением. Это очень важно, это прекрасно, это оздоровление нашего государственного и общественного организма. Пускай вот – больше не рождаются такие «звёзды», потому что нам мало того, что надо вылечиться – нам надо ещё сделать на долгие десятилетия прививку от этого всего», – подытожил Юхин.