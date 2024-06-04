Общество раскололось в отношении военных, люди нас боятся и не верят – украинский боевик

Анатолий Лапин.  
04.06.2024 16:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Население Украины опасается людей в форме ВСУ и меняют свое отношение к военным.

Об этом в эфире видеоблога «Хвыля» заявил командир украинского подразделения БПЛА с позывным «Альба», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Население Украины опасается людей в форме ВСУ и меняют свое отношение к военным. Об...

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«Альба» пожаловался, что видит страх в глазах и все реже встречает фразы: «Мы верим в ВСУ».

«Сейчас идет некий раскол в обществе по поводу военных. То есть, обычные гражданские люди накручены, они не хотят идти в армию, бегают от ТЦК, они уже не скандируют на каждом шагу: «Мы верим в ВСУ». Для них человек в «пикселе» может быть и потенциальным ТЦКшником.

Я тоже ловлю перепуганные взгляды, если иду по форме, ловлю перепуганные взгляды мужчин в толпе, потому что они сначала смотрят, нет ли у меня папочки, не иду ли я с каким-то конвоем, а я еще катаюсь на белом «бусике» сейчас, – просто «фулл хаус».

Эти люди уже, я чувствую, в обществе есть раскол, они еще не могут сказать, что «мы не любим армию», но они ее сторонятся», – заявил «Альба».

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