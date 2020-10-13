Общий страх сильнее взаимной ненависти: украинский и польский институты нацпамяти «подружились» против России

13.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Страх перед Россией со стороны польского и украинского институтов нацпамяти и примыкающих к ним националистов гораздо серьёзнее даже взаимной ненависти.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В предыдущие годы в Польше неоднократно уничтожали украинские места памяти и украинские могилы, из-за этого в 2017 году украинская сторона отказывала Польше в поисках и эксгумации похороненных на Украине поляков. На Украине так же были случаи осквернения польских мемориалов. И лишь в прошлом году Украина согласилась на возобновление поисково-эксгуманиционных работ», – сказал телеведущий Виталий Дикий.

«Насколько я помню, при предыдущей власти активно говорили, тогда это был даже вице-премьер Короленко, он говорил, что будут общие украинско-польские комиссии, которые, собственно будут пытаться прийти к какому-то согласию или компромиссу в противоречивых вопросах. Напомню, у нас есть Институт нацпамяти, так же, как и в Польше.

Там тоже есть подобная организация, и за счёт плательщиков налогов они зачастую провоцируют или, собственно, подают весьма странные идеи, а потом Муравецкий (премьер Польши – ред.) заявляет о том, что у нас есть противоречивые процессы с исторической памятью с Украиной.

И тут Дуда и Зеленский говорят об общностях. Это вуалирование, закрытие глаз на некоторые проблемы, общие фразы и формальности или мы действительно достигли каких-то решений?» – спросил ведущий.

«Руководство страны (как на Украине, так и в Польше – ред.) прислушивается не к здравому смыслу, добрым намерениям, гуманистическим ценностям, а к своим институтам национальной памяти, – ответил Михаил Погребинский. – Между прочим, наш институт имени Вятровича (то, что сегодня Дробович – он такой же Вятрович №2, но если Вятрович хотя бы убеждённый галичанский идеолог, то этот просто сидит на вкусном месте и отрабатывает линию Вятровича), и там точно такой же институт национальной памяти».

«Если бы они себе работали и работали, а власть бы занималась отношениями между странами, так проблема в том, что представители власти (особенно при Порошенко, при Зеленском, может, не в такой мере, сам Зеленский не может быть таким идеологом этой ненависти), они прислушиваются.

Прислушиваются к этим институтам, в том числе поляки. У них националистическая партия ПИС – «Право и справедливость.

Ясно, что их не убедить в том, что украинцы – друзья, украинцы всё равно для них будут враги, для этой партии, так она устроена. Но поскольку есть общий враг – Россия, то они говорят эти красивые слова, за ними ничего реального не стоит», – добавил политолог.

Отметим, что накануне Андрей Дробович в ходе встречи Зеленского и Дуды заявил журналистам, что на начало ноября запланирована его встреча с польским коллегой, директором Института национальной памяти Польши Ярославом Шареком.

«У нас в кулуарах были короткие переговоры и договорились о рабочей встрече в начале ноября в Варшаве», – заявил Дробович.

Он пообещал, что рассматриваться будут самые чувствительные вопросы, в том числе на предмет сотрудничества. В частности, это касается мероприятий по сохранению памяти и мемориализации, поисковые и эксгумационные работы, увековечение и восстановление мест захоронений, потенциальные публикации материалов форума историков предыдущих лет.