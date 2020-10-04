04.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Азербайджан, Армения, Война, Украина
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Обслуга Тимошенко сокрушается: Украина неизбежно вляпается в скандал с Карабахом


Тема поставок оружия и наёмников в зону Карабахского конфликта непременно будет раскручиваться в СМИ в ближайшее время, руководство Украины не сделало ничего, чтобы упредить обвинения в адрес Киева.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил обслуживающий штаб Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны быть готовы к тому, что скоро нам придется говорить здесь, перед журналистами, о том, что какие-то там украинские добровольцы появились, какие-то «визитки Яроша», которые… оказались найдены там в канаве у дороги между Степанакертом и Ереваном и т.д.

Наконец, помните, как во время войны между Ираном и Ираком, перед войной, говорили об украинском ракетном оборудовании, которое попало туда до этого…

И по всей вероятности, мы скоро столкнемся с тем, что нас обвинят в том, что Украина не контролирует регуляцию этих двух проблем, как украинское оружие… Потому что они знают некую слабость государственного субъекта, который не умеет себя защитить раньше, чем наступит плохое событие», – сказал политолог.


«Это уже началось… Есть заявление депутата от «Слуги народа» из группы дружбы с Азербайджаном, где заявляется, что Украина готова дать военную помощь Азербайджану. И вот сейчас российская пропаганда уже начала эту информацию максимально распространять как позицию Украины, что Украина готова предоставить военную помощь», – сказал еще один политолог Олег Саакян из пула Тимошенко.

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