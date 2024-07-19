Обслуга Зеленского обвиняет Байдена в поражении Украины

Анатолий Лапин.  
19.07.2024 12:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, США, Украина


В том, что Украина проигрывает войну, виноват президент США Джо Байден, который якобы «не дал ей победить». Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявили гости эфира, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, по мнению аналитика Натальи Глобы, вина Байдена в том, что он не обеспечил всем необходимым для победы киевский режим.

В том, что Украина проигрывает войну, виноват президент США Джо Байден, который якобы «не...

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«Вина Байдена перед Украиной и миром состоит в том, что он не дал Украине победить в последней войне ХХ столетия. А сейчас мы имеем первую большую войну ХХI столетия, технологическую войну», – заявила Глоба.

С ней согласился политолог Владислав Оленченко, по мнению которого в начале 2022 года Байден отдал Украину на откуп России.

«Ну да, потому что Байден нас просто отдал. Сказал: «Парни, 72 часа, мы забрали посольство, ни один солдат НАТО – все, разбирайтесь», – сказал эксперт.

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