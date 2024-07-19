Обслуга Зеленского обвиняет Байдена в поражении Украины
В том, что Украина проигрывает войну, виноват президент США Джо Байден, который якобы «не дал ей победить». Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявили гости эфира, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Так, по мнению аналитика Натальи Глобы, вина Байдена в том, что он не обеспечил всем необходимым для победы киевский режим.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Вина Байдена перед Украиной и миром состоит в том, что он не дал Украине победить в последней войне ХХ столетия. А сейчас мы имеем первую большую войну ХХI столетия, технологическую войну», – заявила Глоба.
С ней согласился политолог Владислав Оленченко, по мнению которого в начале 2022 года Байден отдал Украину на откуп России.
«Ну да, потому что Байден нас просто отдал. Сказал: «Парни, 72 часа, мы забрали посольство, ни один солдат НАТО – все, разбирайтесь», – сказал эксперт.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.