Обслуга Зеленского: Запад потерял интерес к украинской войне

Вадим Москаленко.  
27.09.2024 09:13
  (Мск) , Запад привык к войне на Украине – ФесенкоКиев
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Война, Дзен, Политика, Украина


Страны западного бока стали меньше помогать Киеву, потому что больше не впечатляются ужасами происходящей на территории Украины войны. Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Думать, что наши партнёры внезапно очнутся, и начнут воевать с Россией – не начнут, потому что не хотят ядерной войны. Как и Путин не начнёт, хотя некоторые люди в Белом доме боятся этого – а вдруг Путин ударит ядерным оружием по базам в Румынии и Польше. Не ударит, потому что он боится ядерной войны не меньше, чем Байден. Но такие страхи есть. И именно эти страхи обуславливают пассивную реакцию наших партнёров», – сказал Фесенко.

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Страны западного бока стали меньше помогать Киеву, потому что больше не впечатляются ужасами происходящей...
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«Но беда в том, что такие трагедии стали для западных партнёров обыденностью. Это ведь беда, что каждый день гибнут мирные люди, и, к сожалению, к этому привыкают. Даже у нас привыкают, что уж говорить об остальном мире.

Когда случается что-то экстраординарное, когда речь о сотнях жертв, или обострение на Ближнем Востоке – вот это да, новость для первых страниц. А то, что у нас происходит каждый день, – это будни войны. Но о них нужно напоминать», – добавил политолог.

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