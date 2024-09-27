Обслуга Зеленского: Запад потерял интерес к украинской войне

Страны западного бока стали меньше помогать Киеву, потому что больше не впечатляются ужасами происходящей на территории Украины войны. Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Думать, что наши партнёры внезапно очнутся, и начнут воевать с Россией – не начнут, потому что не хотят ядерной войны. Как и Путин не начнёт, хотя некоторые люди в Белом доме боятся этого – а вдруг Путин ударит ядерным оружием по базам в Румынии и Польше. Не ударит, потому что он боится ядерной войны не меньше, чем Байден. Но такие страхи есть. И именно эти страхи обуславливают пассивную реакцию наших партнёров», – сказал Фесенко.

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«Но беда в том, что такие трагедии стали для западных партнёров обыденностью. Это ведь беда, что каждый день гибнут мирные люди, и, к сожалению, к этому привыкают. Даже у нас привыкают, что уж говорить об остальном мире. Когда случается что-то экстраординарное, когда речь о сотнях жертв, или обострение на Ближнем Востоке – вот это да, новость для первых страниц. А то, что у нас происходит каждый день, – это будни войны. Но о них нужно напоминать», – добавил политолог.