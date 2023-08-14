Обслуживающий Зе-офис политолог призвал более точно бить по Москве

Анатолий Лапин.  
14.08.2023 12:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Москва, Россия, Украина


Атаки российской столицы украинскими БПЛА должны перейти от регулярности к результативности.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий интересы офиса президента Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Атаки российской столицы украинскими БПЛА должны перейти от регулярности к результативности. Об этом в...

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По мнению Фесенко, поражаться должны те цели, удары по которым вызовут больше медийного резонанса и навредить экономике.

«Атаки беспилотников становятся не то, что будничностью, но они регулярные, эти атаки. Потому сейчас, когда первые недели, месяцы таких атак произошли, я думаю, что есть определенный опыт, как оно работает, долетают или не долетают. Вот сейчас нужно сконцентрироваться именно на результативности, потому что у россиян мощная система радиоэлектронной борьбы, и это нужно учитывать.

Не всегда наши беспилотники могут ее преодолеть. Во-вторых, нужно четко избирать цели, где есть дырки в системе ПВО, по каким объектам удары могут вызвать больше резонанса и принести большие потери для российской экономики и российских Вооруженных сил. Больший акцент на эффективности и результативности», – заявил Фесенко.

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