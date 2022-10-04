«Обстановка критическая. Наступило самое тяжёлое время», – военкоры призвали не ждать хороших новостей с фронта

Новости Украины

Украина в ближайшее время продолжит захват российских территорий. Такой прогноз публикует в своем блоге военкор Евгений Поддубный.

«Наступило самое тяжелое время на переднем крае. И будет пока только тяжелее. Идет частичная мобилизация, формирование резервов, но в бой их вводить прямо сейчас нельзя, нужно подготовить, нужно одеть, нужно научить. На передке это понимают и терпят, там, где не выходит стоять теми силами, что есть в наличии – отходят. Придется возвращать свои территории. Кризис в зоне СВО должен завершиться контрударами. Ситуация тяжелая и на севере в районе Кременная-Сватово, и на юге. На юге, судя по сообщениям обстановка критическая. Пока теряем людей и территорию», – признал Поддубный.

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Аналогичный прогноз публикует и военкор Александр Коц.

«Хороших новостей в ближайшее время не будет. Ни с Херсонского фронта, ни с теперь Луганского. У нас на многих участках наступила, скажем так, усталость после длительного наступательного периода, в ходе которого были освобождены большие территории. А вот держать их сил уже не осталось. Почему так? Потому что тупо не хватает людей. Хотя наверняка в «штатках» все выглядело иначе. Нужны были эти оплеухи, чтобы все поняли, как оно на самом деле. После чего и объявили частичную мобилизацию. Противник же вводит в бой подготовленные резервы, реализует преимущество и в людской силе, и в разведданных. Время, которое они провели, отступая и в обороне, Киев использовал для подготовки новых боеспособных соединений. Можно посыпать голову пеплом и рвать волосы на груди с криком «Все пропало!» Но нам сейчас нужно делать то же самое – готовить людей, чтобы разбавлять ими обескровленные подразделения. Решать проблемы взаимодействия и связи. Налаживать тылы. Проехали сейчас от Кременной до Сватово. Паники я не вижу, шапкозакидательства тоже. Мужики готовятся к тяжелым боям за территорию Российской Федерации. Которую нам предстоит отвоевывать, когда оперативный кризис СВО будет преодолен», – пытается закончить на оптимистической ноте автор.

Военкор Герман Куликовский в свою очередь пишет, что резервы для обороны у российской стороны нет – однако нет грамотного управления войсками.

«То, что хохлы могут сосредоточить крупные силы для прорыва на участке наступления, наносить одновременно два главных удара, выбивать артиллерию и работать в наших тылах ДРГ, говорит об уровне их оперативного искусства и технической оснащённости. Если мы зная, что хохол сосредотачивает крупные силы и готовит удар не принимаем необходимых мер, не создаём оборонительных рубежей, в том числе с использованием гражданской техники, не действуем на путях сообщения противника в их хотя бы ближайшем тылу, не минируем возможные пути подхода, в том числе используя для этого РСЗО (или делаем это формально, для галочки), то это говорит о нашем уровне оперативного искусства. Еще раз повторю, у нас есть силы для обороны. Противник не создал подавляющего превосходства в живой силе и тем более в технике. Те оборонительные рубежи, где мы действуем более-менее грамотно, не прорываются. Те части и подразделения, что не бросают технику и не бегут в тыл, уверенно удерживают позиции, как та же 126 бригада береговой обороны ЧФ. Сейчас основой вопрос (а это всегда основной вопрос любой войны), это грамотно выстроенная логистика, которая включает в себя, в том числе, и пополнение частей личным составом, вывод потрёпанных подразделений на отдых и восполнение, а не только бесперебойное снабжение боеприпасами», – рассуждает Куликовский.

Его коллега военкор Юрий Котёнок указывает, что остановить наступление ВСУ можно было бы грамотными ударами в тех местах, где Украина не ожидала активности русских.

«Взять Чернигов. Для того, чтобы начать угрожать Киеву и нависать над Харьковом. Взял бы Чернигов и дальше не пошел, начал бы закапываться… Когда мы уходили из Чернигова этой зимой, люди на коленях стояли, плакали: «Зачем вы уходите?». А вот тем, кто нас не ждет – «братьям» и «товарищам» – я бы сейчас сделал такой сюрприз. Чернигов можно взять, сформировав один армейский корпус… Черниговская область зимой была выметена от сопротивления в лесах. Они пытались организовать в лесах партизанское движение, наши его зачистили в течение месяца. Работал спецназ центрального подчинения. Центральнее не бывает. При всех прочих равных в данном случае будет оттянуто на себя внимание со всех фронтов. ВСУ всё бросили в наступление, по-прежнему пытаются давить в районе Херсона. Накапливаются, создавая угрозу, и будут делать это все время, т.к. у них рабочая инфраструктура в районе Запорожья. ВСУ в данном случае владеют инициативой. Чтобы её перехватить, надо открыть новое направление, растягивая силы противника, рассчитывая на направления, где противник не ожидает удара. Поэтому Чернигов», – предлагает Котёнок.

Он считает, что инициатива может быть перехвачена без применения ядерного оружия.

«При адекватном командовании мы по-прежнему сильнее и можем победить Украину без применения ОМП, если начнем выбивать три вещи: инфраструктуру, теплоэлектростанции, мосты через Днепр. Этого противнику хватит за глаза, чтобы у него всё посыпалось. Не надо применять ядерное оружие, когда у тебя есть огромное количество других инструментов давления. Это не наше изобретение, а придумано США: «вбомбить в каменный век». Можно вспомнить под зиму. «Герань-2», которые «Шахид», летят по заданным координатам, а ТЭС, ТЭЦ, ж/д узлы свои координаты не меняют, в отличие от «Хаймарсов». При проблемах с разведданными адекватно бить по старым советским картам. Они уж точно содержат ТЭЦ и всю инфраструктуру Украины. В отличие от военных объектов, эту инфраструктуру мы знаем железно — она не изменилась, противник в неё не вкладывался. Надо её просто выбить, уничтожить, выжечь каленым железом. Зачем применять ядерное оружие? Всё можно сделать другими методами», – считает Котенок.