Обстановка меняется: зачем Путин увеличивает армию

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Подписание президентом России Владимиром Путиным указа о существенном увеличении (на 137 тысяч военнослужащих) численности армии вызвано новыми геополитическими реалиями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«Такое увеличение потребовалось из-за полностью изменившейся военно-политической обстановки вокруг нашей страны. Это не только ситуация на Украине, но и в целом действия НАТО в Европе. Поэтому увеличивается именно военный, а не гражданский персонал. До нынешнего лимита в миллион человек Вооруженные силы уменьшили в 2008 году, в совершенно других геополитических реалиях», – сказал аналитик «Известиям».

По его словам, в структурах Министерства обороны России людей в погонах лишь около половины. При этом до указа президента был миллион военнослужащих и плюс еще около 900 тысяч человек гражданского персонала. Теперь же военные будут заметно преобладать.

«Увеличение лимита потребуется для формирования дополнительных подразделений в существующих частях, создания новых. Наверняка включат в это число и формируемые сейчас многочисленные добровольческие батальоны. Возможно, в перспективе войдут в них и армейские корпуса нынешних ЛНР и ДНР. Не зря в Новороссии настойчиво говорят о скором референдуме по присоединению республик к России. Указ вступает в действие через несколько месяцев, с января следующего года, до того времени возможны серьезные изменения», – добавил Шурыгин.

Согласно указу Путина, с 1 января 2023 года по новому штату максимальная численность ВС РФ составит 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Рост произойдет за счет военного персонала, количество которого вырастет на 137 тысяч человек. Правительству поручено выделить Минобороны надлежащее финансирование для реализации указа.