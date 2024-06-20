Обстановка обостряется. Есть угроза падения обороны – Бутусов

Анатолий Лапин.  
20.06.2024 12:05
  (Мск) , Киев
Просмотров: 344
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Ситуация на фронте для Украины обостряется – остановить российскую армию ВСУ так и не смогли и постоянно теряют территорию, что угрожает падением важных рубежей обороны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация на фронте для Украины обостряется – остановить российскую армию ВСУ так и не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Ситуация на фронте обостряется и становится очень сложной. Враг не продвигается очень быстро, не имеет никаких больших прорывов, но, к сожалению, там, где противник давит длительное время, остановить россиян не удается.

Конечно, эти продвижения, даже по 100 метров в неделю, со временем складываются в километры и приводят к тому, что тактическая обстановка меняется не в нашу пользу, создается угроза падения важных для нас узлов и рубежей обороны. Именно сейчас такая обстановка обостряется на целом ряде участков фронта», – заявил Бутусов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть