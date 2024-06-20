Обстановка обостряется. Есть угроза падения обороны – Бутусов

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Ситуация на фронте для Украины обостряется – остановить российскую армию ВСУ так и не смогли и постоянно теряют территорию, что угрожает падением важных рубежей обороны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация на фронте обостряется и становится очень сложной. Враг не продвигается очень быстро, не имеет никаких больших прорывов, но, к сожалению, там, где противник давит длительное время, остановить россиян не удается. Конечно, эти продвижения, даже по 100 метров в неделю, со временем складываются в километры и приводят к тому, что тактическая обстановка меняется не в нашу пользу, создается угроза падения важных для нас узлов и рубежей обороны. Именно сейчас такая обстановка обостряется на целом ряде участков фронта», – заявил Бутусов.