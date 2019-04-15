Обстановка в Чёрном море может резко ухудшиться не в пользу России

15.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Турции Тайип Эрдоган начал строительство нового судоходного канала между Чёрным и Мраморным морями, что может полностью обесценить конвенцию Монтрё, ограничивающую действия стран ЕС и США у берегов России и Украины.

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Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил политолог Евгений Сатановский, призвавший Москву срочно начать переговоры с Анкарой об участии в проекте нового канала, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, что Турция планирует к 2023 году завершить строительство канала «Стамбул» протяженностью около 50 километров, который пройдет параллельно Босфорскому проливу и соединит Черное и Мраморное моря. Официальный предлог – необходимость разгрузить Босфор, в том числе, от тысяч танкеров с нефтью, которые ежегодно проходят через пролив.

Однако появление нового маршрута может серьезно изменить геополитическую обстановку в Черном море, поскольку на канал, очевидно, не будут распространяться нормы действующей сейчас конвенции Монтрё. Сейчас она ограничивает 3-недельным сроком время пребывания в Черном море военных кораблей стран, не относящихся к черноморскому бассейну.

«Мне было бы очень интересно, если бы наше руководство проснулось на тему канала «Стамбул» – стратегической водной магистрали, которая вот-вот будет построена, а Эрдоган поставил себе такую цель, после чего можно будет поставить жирный крест на конвенции Монтрё», – отметил он.

По мнению Евгения Сатановского, для России чрезвычайно важно участвовать в строительстве этого судоходного канала.

«Участвовать в этом проекте для нас, со стратегической, геополитической, какой угодно точки зрения, ничуть не менее, а мне кажется, что даже более важно, чем работать над атомной станцией в Аккую, или газопроводом «Турецкий поток»», – призвал эксперт.