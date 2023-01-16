Обстановка в мире вынудит Путина идти на следующий срок – эксперт

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Президент России Владимир Путин не пойдёт следующий срок только в том случае, если нынешняя крайне напряженная ситуация в мире стабилизируется.

Об этом в эфире интернет-канала «Politwera» заявила российский политический обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Похоже, что в 2024 году Путин пойдёт в президенты. Есть надежда, что в 2023 году основная фаза операции на Украине прекратится, и ситуация стабилизируется. Если предположить, что это так, то можно допустить, что Путин не пойдёт в 2024 году. Это нельзя будет назвать полноценной победой, но стабилизировавшаяся ситуация позволит ему спокойно передать бразды правления кому-то другому», – сказала она.

Однако Алкснис подчеркнула, что, учитывая крайне напряжённую обстановку в мире, Владимир Путин вряд ли покинет пост президента.

«Но я боюсь, что легче не будет. Начиная где-то с конца десятых годов, двадцатый год – пандемия, интенсивность и напряженность накручивается с каждым годом. И конца-края этому не видно. В такой ситуации во главе страны должен стоять человек, к которому реально есть доверие у 80% населения. Уходить с поста, когда мир висит на волоске, думаю, Путин не рискнёт. И будет абсолютно прав. Если произойдёт какое-то чудо, и ситуация стабилизируется, тогда я бы не исключала, что Путин может не идти на следующий срок. Но мы помним, что у него в запасе ещё есть два дополнительных срока. И он эти два дополнительных срока может хоть через двадцать лет использовать. И чисто теоретически можно было бы в 2024 году сделать перерыв, а там посмотреть. Если что, вернуться в 2029. Но я боюсь, что ситуация в мире ему не позволит», – добавила эксперт.