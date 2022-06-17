Обстрел Артемовска: брехня информпомоек, хлопцы пьяные и минометы запряженные

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

12 июня произошел массированный обстрел Аремовска (переименован киевским режимом в Бахмут, прежнее название возвращено указом главы ДНР).

Вот что сообщило об этом на следующий день провластное издание РБК-Украина:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«В воскресенье вечером, 12 июня, вооруженные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по городу Бахмут в Донецкой области. Пострадали жилые дома. Взрывная волна выбила стекла во многих жилых домах, в некоторых из них заклинило железные входные двери – жильцы остались заблокированы внутри».

При этом оно сослалось на телеканал «Дом» – государственный геббельс-ресурс, созданный Зеленским специально для пропаганды на неподконтрольные Украине районы ЛДНР и Крым.

Городской сайт «Вечерний Бахмут» выложил об этом видео, снятое местной полицией: разгромленные дворы, сожженные машины, в том числе, карета «Скорой помощи», испещренные осколками фасады домов, уничтоженные балконы, выбитые окна, усеянные стеклами тротуары.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Конечно, и обе сервильные информпомойки – РБК и «Дом» – и полицейский корреспондент заявили во всеуслышание, что в разрушениях виновата, мол, «вражеская агрессия», поскольку якобы произошел «российский авиаудар». И ни словом не обмолвились о другой версии, а точнее сказать, о правде, которую знают все артемовцы, если судить по их откликам и комментариях в пабликах.

А именно: обстрелы были произведены с установок ГРАД, базирующихся на окраинах города, и из минометов, установленных в самом его центре.

«Вот такой нам подарочек сделали наши «защитнички» к великому Празднику Святой Троицы, – пишет один из жителей по имени Андрей. – Прилетело в 11 часов вечера в святой день, так шибануло, что не осталось ни балконов, ни окон, ни беседок во дворе, ни припаркованных во дворе машин. Даже каменные сараи и гаражи с железными воротами превратились в груды кирпичей и железа. Это стопроцентно была «градовская» кассета, ударной силы, как восемь мощных снарядов! С осколками, которые уничтожают все на своем пути. А наши укропы, «захисныки» хреновы, брешут, что это российское авиа…».

Далее следует набор выражений, которых вполне заслужили эти самые «захисныки».

Артемовцы сообщают также, что минометчики расположились на центральной площади и близлежащих улицах и палят в белый свет, как в копеечку.

«Они брешут, что стреляют по наступающим российским войскам. Какая чушь! – возмущается еще один горожанин по имени Николай. – Российские войска на расстоянии десятков километров! А дальность полета минометной мины – 8 километров. Значит, лупят по своим же городским районам. Как же так можно врать, а самое главное, делать?!!»

На следующий день «прилетело» еще и в больницу на улице Симбирцева, где засели боевики ВСУ, имеющие характерную привычку располагаться в детских садах, школах и больницах. Взрывом повредило часть здания.

«После этого засевшие там вояки поскакали к стрелявшим и стали орать, выяснять отношения и ругаться, какой, мол, козел, пульнул по своим? – сообщает свидетельница происшедшего по имени Наталия. – Получается, они такие обдолбанные, что лупят, куда попало, или вообще ничему не обучены?»

Похоже, что так. С этими национал-патриотами сплошная «Свадьба в Малиновке»: «хлопцы пьяные, минометы запряжённые». Это было бы, конечно, смешно, если бы не было так печально.

Сюжет о «российском авиаударе» появился на телеклоаке «Дом» спустя 7 (!) минут после обстрела украинскими артиллеристами своих сограждан. Очевидцы свидетельствуют, что телегруппа «Дома», несмотря на позднее время, тут же замелькала по адресам, куда прилетели «градовские» кассеты. Из некоторых дворов их жители, знающие всю подноготную, выгоняли журналюг с позором.

Однако оперативность появления фейка свидетельствует об одном: к обстрелу готовились заранее, и не только вояки, но и информосблуга киевского режима. Вскоре эта спекуляция на трагедии людей, обстрелянных ВСУ, появилась и в западных СМИ.

В заключение добавим, что 15 июня посреди ночи жители Артемовска услышали жуткий гул, который в течение почти получаса длился на его центральных улицах. Это уходили ВСУушники вместе со своей бронетехникой. Наутро асфальт был весь исковеркан и изрыт.

Затем паблики начали сообщать о том, что бравые «хлопцы заряжённые» устроили драп-марш ввиду наступления войск ДНР/РФ. Так это или нет, пока в деталях неясно. Но ясно одно: даже отступая, украинская хунта стремится принести как можно больше горя своим соотечественникам.

Кстати говоря, то, что произошло в Артемовске, весьма сочетается с ситуацией в Мариуполе, где «азовцы» и прочие убивали людей, стоящих в очереди за питьевой водой, и по той же подлой схеме – «Виновата Россия!» – уничтожали их дома, о чем рассказал блогер Анатолий Шарий в одном из своих недавно вышедших сюжетов.