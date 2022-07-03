Обстрел Белгорода: Власти не гарантируют, что Украина не ударит вновь

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Один гражданин России и еще трое — граждане Украины (беженцы из Харькова) погибли в результате ночного обстрела Белгорода со стороны ВСУ.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В беседе с жителями он признал, что невозможно исключить новые удары. «Всё, что зависит от меня, от оперативных служб, мы сделали, делаем и будем стараться делать. То, что сейчас случилось – крайне сложная ситуация. Сказать, что больше такого никогда не будет, я не могу», – сказал Гладков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Военкор Роман Сапоньков отмечает особенности удара по Белгороду.

«Украина террористическое государство… удар наносили заведомо по жилой застройке, веерно, туда, куда смогли дотянуться РСЗО. Стиль такой же, как и при обстреле Донецка на протяжении 8 лет», – комментирует Сапоньков.

По данным Минобороны, минувшей ночью был совершён преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов.

«Российскими средствами ПВО все три запущенные украинскими националистами по Белгороду баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными головными частями уничтожены в воздухе. В результате поражения украинских ракет, обломки одной из них упали на жилой дом в городе. Также российскими средствами ПВО на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 «Рейс», – говорится в сообщении военного ведомства.

Военкор Евгений Поддубный утверждает, что удары по Белгороду «были нанесены реактивной артиллерией западного производства».

Депутат Госдумы Михаил Делягин не может скрыть возмущения.

«Последствия импотенции власти, по-мидовски, в 100500й раз пообещавшей «самые жёсткие меры» в случае обстрелов нашей территории, выглядят так… При этом ж/д тоннель под Карпатами и мосты через Днепр для поставок от западных «партнеров» смертоносного груза для наших солдат, офицеров и просто мирных граждан не тронуты и продолжают работать… Где обещанное уже месяцы назад уничтожение центров принятия решений», – пишет он в своем блоге.

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова уточняет:

«Когда обстреливают российские окраины, из нашего псевдо-либерального лагеря, как, например, сегодня, доносятся робко выраженое – «А не надо было первыми начинать». А мы не начинали первыми. Я много раз говорила (и устала повторять) – Украина обстреливала Россию ещё летом 14-го. Я это видела своими глазами. Но об этом не говорили – старались изо всех сил удержаться от войны. А потому и никаких сомнений нет в том, что, если бы не 24 февраля, мы бы проснулись в один прекрасный день марта, апреля, а нас обстреляли. Или не проснулись, как сегодня пятеро в Белгороде».