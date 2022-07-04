Обстрел Мелитополя. ВСУ будут отброшены

В ночь с субботы на воскресенье в четвертом часу утра жителей Мелитополя разбудила серия взрывов – русская ПВО работала по ракетам, летящим в сторону города. Противовоздушные комплексы российских вооруженных сил охраняют небо к северу от Мелитополя – в том направлении, откуда и может быть угроза – под войсками украинского режима пока еще находится северная часть области с городом Запорожье. Оттуда и летят по горожанам украинские ракеты.

Большая часть ракет была сбита ПВО, о чем свидетельствует любительская видеозапись, сделанная жителями многоэтажного дома. Фрагменты ракет падали на землю и горели.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Украинцы и ранее пытались наносить удары по Мелитополю – сразу же после того, как ВСУ стремительно оставили город. Очевидно, киевский режим уже не рассматривает «своими» жителей той территории, которую освобождают русские войска. Ну, это и неудивительно – ведь Донбасс бомбят и обстреливают уже более восьми лет.

Бросается в глаза другое – на этот раз обстрел проводился не старыми советскими ракетами «Точка У», как раньше. Украинцы стреляли из реактивной артиллерийской системы – двумя сериями общим числом около двадцати ракет. Это означает, что работали реактивные системы залпового огня. А единственная система, которая может работать на расстоянии в 300 километров – это американская HIMARS. То есть, по Мелитополю стреляли американцы. Либо руками военнослужащих ВСУ, которым передали американскую РСЗО. Либо – систему наводили сами американцы. В чем тоже нет ничего удивительного. Предоставляя для войны свои ракетные и артиллерийские системы, США и страны НАТО фактически тоже стали государствами-террористами.

Зачем же ВСУ и их западные покровители нанесли удар по Мелитополю? Дело в том, что над украинскими обещаниями «контрнаступления на Мелитополь» давно смеются жители Запорожской области. Украинские войска на южном направлении несут значительные потери, и ни на какое контрнаступление не способны. Зато украинское командование боится решительного наступления русских войск на Запорожье. Поэтому и наносит удары вглубь освобожденной территории. Совершенно не заботясь о жизнях мирных жителей.

Запугать население освобожденных территорий – это тоже цель киевского режима. После обстрела на мелитопольском рынке продавцы спрашивали меня – стоит ли им бояться и ждать «прилетов» следующей ночью? Я успокоил местных, говоря, что можно вполне доверять русской противовоздушной обороне. Да и не зря ведь боится украинская власть – если вся территория ЛНР освобождена, то и Запорожью ждать осталось недолго. А, значит, украинские вооруженные формирования будут отброшены на такое расстояние, с которого никаким ракетам, даже американским, до Мелитополя точно не долететь.