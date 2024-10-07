Обстрел нефтебазы Феодосии открывает месячник серьезных атак на Россию, – прогноз российского офицера

В Феодосии в связи с пожаром на нефтебазе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. В центре города перекрыто движение от перекрестка с Керченским шоссе до автовокзала, виз зону задымления эвакуируют жителей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен. Жителей близлежащих домов вывозят в эвакуационные пункты, развернутые в школах №9 и №12.

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Феодосийцы недоумевают, почему власти не отменили занятия во всех школах или не перевели их в дистанционный режим, поскольку добираться в школу приходиться вкруговую чуть ни ли не через трассу «Таврида». Временно приостановили движение пригородных поездов на участке Феодосия – Владиславовка.

Причины пожара не озвучиваются. Неофициально в резервуары с топливом попали две ракеты. Есть пострадавшие. Прокуратура Крыма подключилась к контролю за соблюдением прав граждан при эвакуации, обеспечении водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым.

Дефицита топлива из-за удара по нефтебазе Минтопэнерго не прогнозирует.

«На сегодня ситуация с топливом стабильная. Запасов хватает на население Республики Крым и для частных структур. Ежедневно проводится мониторинг. Нет дефицита топлива в Республике Крым и Севастополе», – заверил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

Тем временем, военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв считает, что это не единственный «подарок», который приготовили в Киеве ко дню рождения президента РФ Путина.

«Что касается сегодняшнего удара по Феодосии, беспилотник под названием «обломок», видимо, попал куда-то. Хотя разгоняются по сетям картинки и видео попадания. Вместе с тем, насколько я понимаю, значительная его часть была уничтожена. И в целом атака в день рождения президента была сорвана. Думаю, что противником намечались другие цели, но мы их сумели отразить. Но день только начался, может произойти всё, что угодно. И до выборов президента Соединённых штатов все будут на своих местах, и всё будет развиваться по сценарию, который был прописан задолго до сегодняшнего дня», – отметил эксперт.

По его словам, нас ждёт месячник интенсивных обстрелов, диверсий и атак.

«И в этой связи речь идёт не только о нашем регионе. Все по линии соприкосновения, включая территорию Курской области. Судя по тому, что там происходит, противник не жалея туда бросает силы и средства, всячески привлекая внимание своих кураторов, заинтересантов, кто так или иначе связан с военно-промышленным комплексом. Привлекает внимание к этим местам, доказывая, что они не зря просят, а эти не зря дают. И в этой в связи тот же Угледар наша безусловная победа, является показателем того, что у противника не хватает сил на удержание всей линия соприкосновения. Но их отступление носило полу плановый характер, даже станции демонтировали, что говорит о том, что они не собираются всё бросать и сдаваться. Всё, что возможно, эвакуируется с тем, чтобы накопить силы и снова их использовать», – заключил Горбачёв.