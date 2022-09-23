Обстрел Одессы: Атака дронов или гильзопад?

Новости Украины

Помните у Булгакова: «Кирпич ни с того, ни сего никому и никогда на голову не свалится». Или, как я внушаю братьям — по отличному от моего разуму: «Цеглина ні з того, ні з цього нiкому i нiколи на макитру (там голова с бутафорской целью) не гепнеться»…

Начиная с обеда 23 сентября, безголовая украинская пропаганда трубит про «атаку дронов» на Одессу, а раненые и напуганные одесситы недоумевают — тогда почему в нас и в квартиры летели и падали гильзы, не имеющие к дронам ровно никакого отношения?! Они же разбивали стекла в домах и автомобилях, они свистели совсем рядом.

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Да, днем жителей центральной части города, близкой к порту, заставило подорваться и побежать в подвалы нечто нетипичное — это были уже не привычные глухие хлопки ПВО, но и долгая канонада. Затем же появились официальные версии:

«Одессу атаковали дронами-камикадзе с моря. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, возник пожар. Один «Шахид-136» был сбит над морем силами противовоздушной обороны», — сообщало оперативное командование «Юг».

«Есть погибший гражданский человек и повреждение жилого фонда — речь идет, в частности, о четырех домах», — уточнял мэр Одессы Геннадий Труханов.

А теперь позвольте мне высказаться не официально, с позиции просто матери, которая переживает все это с ребенком. Высказаться изнутри, на правах человека, живущего по соседству с Одесским морским торговым портом. Как человеку, у которого стекла на этот раз не вылетели, но у соседей — да…

Так вот, когда летом в Стамбуле были подписаны т.н. зерновые соглашения о разблокировке экспорта украинского зерна (понимай одесского порта), и когда зе-бобики показушно возрадовались, я почувствовала тревогу. Сначала интуитивную, а после обоснованную. Ведь до соглашений над портом и близлежащей жилой застройкой не бомбило, а после — началось! И от ура-патриотических новостей на тему отправки из порта зерна и «семачки» я не радовалась. Ведь пропаганда кричала, аж голос потеряла, что «из-за проклятой Рашки» в порту гниет зерно и «семачка», но в этот самый момент, когда «гнила семачка», я почему-то покупала подсолнечное масло по 100 гривен за литр, а буханку хлеба за 34. Да потому что сами все гноили — под речи череды «голых королей» берегли.

Когда после подписания соглашений Зеленский примчался в порт, рассказывая об очередной, стотысячной «победе над агрессором», когда туда же явился генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, поведав о «важнейшем шаге для стран, которые зависят от урожая Украины», а за ним принесло министров иностранных дел Ирландии, Литвы и Украины, чтобы проинспектировать погрузку зерна… Да под красивые слова о собирательных «голодающих детях Бангладеш и Эфиопии», которые ровно с 24 февраля 2022 года внезапно стали зависеть от Украины… Так вот я периодически то ржала, то боялась. Еще в 70-е тему голодающих Джон Леннон обстебал — не детей, а как вооруженные капиталисты их «спасают», но дебилы принялись козырять ею в цифровую эпоху. Правда, ни одного чека от принимающей стороны — зерно, мол, получили, печем хлеб — таким же голодающим украинцам не предъявили.

А ведь и в правду, когда из Одессы отправились первые разблокированные суда, местная шелупонь кричала «Это для Ливии!». Только не будем забывать, что в Ливии идет гражданская война, и сколько «товарищи» погрузили в отсеки с зерном оружия, им только и известно. А это ведь золотая жила: торгуй оружием, скупай у местных аграриев зерно по бросовым ценам, продавай в десятки раз дороже. И знай потом сообщай лохам «горит какое-то админздание». Хоть раз сказали бы, а что там такое, в этом здании (а то не первый раз они горят)? Ну, может, как раз-таки российской разведке и известно, поэтому туда и «прилетает», но одесситам-то — нет! А может склад с оружием, а?.. Однако на этот раз все вышло веселее — пораженное админздание оказалось одним из штабов Военно-морских сил Украины, разбитым на территории, надо сказать, гражданского порта. Но людям изначально стали врать и врут до сих пор.

…так вот, нам сообщают о пожаре в неком админздании, а одесситы при этом падают на улицах (на балконах, в собственных квартирах, в машинах) совсем не от запаха дыма, а от того, что во все стороны, на балконы, в форточки, на головы с неба падают гильзы (и прочие похожие на них предметы). Тут и начинает раскрываться тайна канонады — получается, по дронам палили не только из ПВО, но и из всего, что, фигурально выражаясь, в кобуре находилось?.. Совсем ДБ?

Одесские телеграм-паблики переполняют сообщения:

«Стрельба велась беспорядочно и безответственно по отношению к людям. Теперь в городе везде находят «подарочки» в виде гильз. Несколько человек ранено».

«Возле Одесской киностудии женщина получила ранение руки. Доставлена в больницу».

«Вследствие беспорядочного ведения огня для сбития БПЛА пуля попала в окно и ранила мужчину на улице Академической».

Кстати, означенные адреса приблизительно километрах в восьми от порта. Ну как так?!.

Естественно, эти данные не попадут в официальные сводки.

Или вот еще мнение одессита из тг-канала:

«У дронов функция — упасть и взорваться там, где упал. И теперь вопрос — что произойдет, если такой дрон получится сбить из стрелкового оружия над густонаселенным городом? Он ведь упадет на машины, дома, людей и… взорвется, правильно?..».

На этот раз не получилось, не взорвался. Пока упали только гильзы. Чудом, да? Хотя спецэффекты и отвлекли внимание от референдумов, проводимых на «захваченных Россией территориях» — «вот, что творят рашисты! Ты, гражданина, туда не ходи — дрон в башка попадет, совсем мертвый будешь». А мы в это время гражданские объекты вояками набивать будем.

Хотя мэр Одессы, помнится, на днях и вовсе заявил, что «победа украинского народа в кровопролитной войне за независимость против России» уже свершилась. Так почему люди сейчас в больницах, почему дети находят в песочницах гильзы, зато даже зомби-украинцы не находят на них надписей «сделано в России?». Как там один актер, собственными руками испортивший свою клоунскую карьеру, говорил: «Думай-те».