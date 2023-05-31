Обстрел Шебекино стал результатом теневых договорняков с США – Сивков

Обстрел Шебекино является злостным нарушением договорённостей между Москвой и Вашингтоном и направлен на отвлечения части сил ВС РФ из зоны СВО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Григорий Кубатьян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действия в Шебекино явно имеют признаки отвлекающих действий, направленных на то, чтобы заставить наши войска развернуть в том направлении группировку сил, и тем самым создать благоприятные условия для ударов на других направлениях. Вероятно, речь идёт о каком-то южном направлении», – сказал Сивков.

Он подчеркнул, что события последних недель в Белгородской области явно свидетельствуют о наличии договорённостей между Западом и Россией.

«Идёт обстрел Шебекино. Было бы логично нанести удар небольшими силами, нескольких батальонных тактических групп, с целью уничтожения соединений [проводящих атаки российской территории]. Но этого не делается. Всё это даёт лично мне основания задумываться, что эта незыблемость границы диктуется определёнными договорённостями.

То, что мы действуем в рамках огромного количества ограничений и договорённостей, это не является тайной. Потому что российской армии действовать во всю силу не позволяется…

Запад всякий раз отнекивается от всякого действия, связанного с ударами с признанными территориями России. Только удары беспилотниками, и тут же ВСУ начинают говорить, что они к этому отношения не имеют, хотя понятно, что это абсолютнейшая чушь.

Это всё является признаком неких теневых договорённостей, которые ограничивают действия и противника, и наших сил. Мы ж до сих пор торгуем – через Украину на Запад идёт аммиак, ряд других материалов. Нефтепровод «Дружба» работает.

Когда возникают такие торговые отношения, то в их рамках всегда возникают какие-то политические договорённости», – добавил эксперт.