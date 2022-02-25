Обстрел школы, есть погибшие

25.02.2022  13:59 (Мск), Горловка
Сергей Вредников.  
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ВСУ-убийцы, Донбасс, Украина
Новости Украины

Прифронтовая Горловка в ДНР подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ. Прямым попаданием разбита школа, погибли две учительницы.

Видео с места событий опубликовал мэр города Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прифронтовая Горловка в ДНР подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ. Прямым попаданием разбита школа,...

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«Это просто варварство. Когда говорят, что геноцида нет – вот он есть. В открытом, неприкрытом виде», – прокомментировал градоначальник.

На момент записи видео не было идентифицировано, какого калибра прилетел снаряд, однако он однозначно крупный – 122 или 150 мм.

«Погибло два учителя школы, вот они за моей спиной, осколки сюда залетели, одна из учителей сидела за сейфом, даже он её не спас. Я даже сейчас не хочу говорить о 50 разбитых окнах и прочим.

Я просто хочу акцентировать внимание, что мы таких сводок с территории Украины не видим, чтобы нам ни говорили. Такие сводки приходят с территории ДНР, которые продолжают обстреливаться объекты инфраструктуры и объекты, такие как школы, и социальные объекты», – говорил Приходько.

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