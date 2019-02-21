Обстрелами ВСУ поврежден водовод канала Северский Донец-Донбасс

21.02.2019, Донецк, Владимир Гладков

В результате обстрела украинской армией подконтрольного ДНР города Горловка был поврежден водовод канала Северский Донец-Донбасс, обеспечивающий водой такие города республики, как Донецк, Макеевка и Ясиноватая.

Об этом в официальном Telegram-канале сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что огонь велся с позиций украинской армии вблизи населенного пункта Шумы по направлению поселка шахты им. Изотова в городе Горловка.

«В результате попадания наблюдается большая потеря воды. Место пробоины находится в т.н. «буферной зоне», в связи с чем подход к нему требует согласования гарантий безопасности с украинской стороной в СЦКК. КП «Компания «Вода Донбасса» готова приступить к ремонтно-восстановительным работам после обеспечения безопасности», – говорится в сообщении.

Инцидент также прокомментировал в своем Telegram-канале депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Порошенко же вчера предупреждал об экологической и гуманитарной кризисной ситуации. Вот его бандеровцы и исполняют под благосклонным похлопыванием по плечу «демократической цивилизованной» мировой общественностью», – написал он.