Обстреливавших ДНР ВСУшников настигло мгновенное возмездие
Во время обстрела позиций Народной милиции ДНР украинскими военными в результате двойного заряжания миномёта произошёл разрыв ствола.
Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его информации, убывающие по ротации в пункты постоянной дислокации подразделения ВСУ спешат избавится от неучтённых боеприпасов, а также стараются максимально заработать на уничтожении инфраструктуры Народной милиции ДНР. Именно этим объясняется усиление обстрелов на Горловском направлении.
«Но, как обычно, такие действия оккупантов приносят им небоевые потери. Так вчера, в ходе обстрела территории Донецкой Народной Республики на миномётной позиции в результате двойного заряжания, произошел разрыв 82-мм миномета. В результате происшествия погибли двое боевиков и один получил ранения», – рассказал Эдуард Басурин.
При этом он отметил, что в официальном докладе командования 30-й бригады ВСУ в штаб «ООС» сообщается только об одном раненном.
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