Обстреливавших ДНР ВСУшников настигло мгновенное возмездие

01.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Во время обстрела позиций Народной милиции ДНР украинскими военными в результате двойного заряжания миномёта произошёл разрыв ствола.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его информации, убывающие по ротации в пункты постоянной дислокации подразделения ВСУ спешат избавится от неучтённых боеприпасов, а также стараются максимально заработать на уничтожении инфраструктуры Народной милиции ДНР. Именно этим объясняется усиление обстрелов на Горловском направлении.

«Но, как обычно, такие действия оккупантов приносят им небоевые потери. Так вчера, в ходе обстрела территории Донецкой Народной Республики на миномётной позиции в результате двойного заряжания, произошел разрыв 82-мм миномета. В результате происшествия погибли двое боевиков и один получил ранения», – рассказал Эдуард Басурин.

При этом он отметил, что в официальном докладе командования 30-й бригады ВСУ в штаб «ООС» сообщается только об одном раненном.