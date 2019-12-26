«Обстреливают каждый день. На Новый год будет еще хуже» – жители ДНР

26.12.2019, Киев, Ольга Козаченко

Жители прифронтовых населенных пунктов ДНР практически каждый день попадают под обстрелы с украинской стороны.

Об этом пишут «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, жительница села Коминтерново и староста разрушенного местного храма имени Святителя Спиридона Татьяна Иванова среди событий последних дней называет попадание пули в окно соседки и разрыв снаряда во дворе напротив, но, несмотря на постоянную опасность, уезжать куда-то не собирается.

«Дом родители мои построили, я тут родилась, сама детей вырастила. 67 лет прожила! Не могу бросить. Хожу в храм, молюсь, укрепляюсь духом, верю, что переживем эти невзгоды», – сказала женщина.

«Среди событий уходящего года Татьяна вспоминает собственное ранение — стояла в огороде, со стороны украинских позиций привычно постреливали. Наклонилась к земле, услышала разрыв рядом и вдруг ощутила жар в ноге. Упала, закричала — на счастье, через дорогу, в казарменной хате, был военный врач. Прибежал, остановил кровь, вызвал подмогу. Женщину отправили в тыловой Новоазовск, где она провела 10 дней. Осколок так и остался внутри. Но полностью восстановилась, встала на ноги», – сообщает издание.

При этом Новый год Иванова как-то особенно отмечать не собирается.

«Ну какой у нас праздник? Наряжу елочку во дворе дождиком. А гирлянду уже не повесишь — опасно, обстреляют. Мы ведь до сих пор за закрытыми окнами живем», – говорит жительница Коминтерново.

В соседнем Октябре тишина тоже редкое явление.

«На днях шла через село — земля ходуном ходила, — рассказала газете народный староста Октября Галина Коваль. — Хоть про нас и не говорят по телевизору, знайте, обстрелы здесь каждый день. А на Новый год еще хуже будет, знаем».