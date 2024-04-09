Обстрелы Белгорода: санитарной зоне быть!

Максим Столяров.  
09.04.2024 10:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 381
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Ситуация с обстрелами Белгорода очень напоминает то, в каком положении находился Донецк до освобождения Авдеевки. Об этом в эфире радио «КП», отвечая на вопрос, как Россия потеряла санитарную зону на границе, заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий спросил: «Была же санитарная зона, как мы её потеряли

Ситуация с обстрелами Белгорода очень напоминает то, в каком положении находился Донецк до освобождения...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Я катался по этой санитарной зоне примерно за месяц до ухода наших оттуда и был поражён очень малым количеством войск. До этого я вернулся с Запорожья, там совершенно иная картина. И было понятно, что в этих областях какой-то тактический вакуум существует, ну да, мы их оставили. Почему по Белгороду кроют безнаказанно? Очень быстро разворачиваются системы РСЗО, отстреливаются и сразу уезжают. Чтобы такие цели засекать, нужно постоянно висящий желательно ударный беспилотник в небе, и не один, а несколько десятков, чтобы сразу реагировать.

Точно так же под Донецком сколько раз пытались наши отловить этих мразей, которые бьют по городу, каким-то образом противодействовать, но не получалось, пока не взяли Авдеевку. Возможно, с безопасностью Белгорода вопрос точно такой же – занятие санитарного коридора вдоль границы. Только так», – ответил Стешин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть