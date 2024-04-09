Обстрелы Белгорода: санитарной зоне быть!

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Ситуация с обстрелами Белгорода очень напоминает то, в каком положении находился Донецк до освобождения Авдеевки. Об этом в эфире радио «КП», отвечая на вопрос, как Россия потеряла санитарную зону на границе, заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий спросил: «Была же санитарная зона, как мы её потеряли?»

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«Я катался по этой санитарной зоне примерно за месяц до ухода наших оттуда и был поражён очень малым количеством войск. До этого я вернулся с Запорожья, там совершенно иная картина. И было понятно, что в этих областях какой-то тактический вакуум существует, ну да, мы их оставили. Почему по Белгороду кроют безнаказанно? Очень быстро разворачиваются системы РСЗО, отстреливаются и сразу уезжают. Чтобы такие цели засекать, нужно постоянно висящий желательно ударный беспилотник в небе, и не один, а несколько десятков, чтобы сразу реагировать. Точно так же под Донецком сколько раз пытались наши отловить этих мразей, которые бьют по городу, каким-то образом противодействовать, но не получалось, пока не взяли Авдеевку. Возможно, с безопасностью Белгорода вопрос точно такой же – занятие санитарного коридора вдоль границы. Только так», – ответил Стешин.