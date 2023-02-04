Обстрелы Белгородской области стали круглосуточными, «желтый» уровень опасности – бессрочным

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ВСУ обстреляли нефтебазу в Борисовском районе Белгородской области. Очевидцы наблюдали столп пламени высотой 50 метров.

Как сообщает либеральный экономист Дмитрий Орешкин в своем ТГ-канале, с нефтебазы пожар также распространился на территорию завода БЗММК, который производит металлоконструкции для Крымского моста. Он предполагает, что завод и был основной целью атаки.

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Губернатор области Вячеслав Гладков, что атакован гражданский промышленный объект в Борисовке. К полудню пожар был потушен. Пострадавших нет.

«Абсолютно очевидна необходимость продолжения введения «желтого» уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным. Такое право губернаторам предоставил президент. И я вынужден им воспользоваться», – заявил Гладков.

Днем обстрелы Белгородской области продолжились. В Шебекинском городском округе под огонь попало село Красное. Осколками снарядов сильно повреждены частные жилые дома, хозпостойки и линия электропередачи, однако пострадавших нет.

Примерно в 12:10 жителям сел Цаповка Борисовского района и Тишинка Волоконовского района начали поступать СМС оповещения об обстреле.

Белгородская область сильнее всех российских регионов пострадала от украинских обстрелов. За 11 месяцев войны взрывы зафиксированы в более чем 50 населенных пунктах. Город Шебекино с населением 40 тыс. и его окрестности попали под обстрелы не менее 27 раз. Причина, по мнению военкоров в том, что здесь использует комплексы малой дальности “Панцирь-С1”, прикрывающие объекты в непосредственной близости – до 18 км.

Для сравнения в Крыму отбили 75% воздушных атак Украины. Эффективность обеспечивается дальнобойными системами ПВО.

Белгородская область получит самые большие ассигнования на восстановление разрушенного жилья в размере 9,4 млрд руб. В регионе разрушено более 100 тыс. кв.м многоквартирного и частного жилья.

«Похоже, что Вячеславу Гладкову удалось доказать главе государства, что деньги расходуются не просто эффективно, но и по справедливости. До этого он рассказал Путину историю, как жителю области разрушили дом, который стоит 15 млн. рублей, а законная компенсация составляла всего 50-100 тыс., т.е. без учета его рыночной стоимости. Благодаря этой истории, президенту продемонстрировали реальную картину происходящего или «как на самом деле» обстоят дела с компенсациями», – пишет политолог Илья Гращенков.