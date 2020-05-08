Обстрелы Донбасса продолжатся – Зеленский ничего не контролирует

08.05.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский является Верховным главнокомандующим. Однако он не в состоянии повлиять на армию и добиться прекращения обстрелов.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» заявил руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

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«Зеленский молчит, потому что сказать ему нечего. Все эти трагические события он не контролирует. Хотя формально он Верховный главнокомандующий, он не управляет армией. Военная составляющая конфликта развивается по самому плохому сценарию, когда нет даже намека на то, чтобы хоть начать что-то делать ради мирного урегулирования.

Жертвы среди мирного населения продолжаются, потому что сохраняется линия на поддержание вялотекущего конфликта, поскольку она поддерживается американцами. США это выгодно, и наши генералы играют на стороне американцев.

То разведение войск, которого вроде бы добился Зеленский перед Нормандской встречей, было уступкой со стороны генералов, имело чисто формальный характер и ни на что особо не повлияло.

Гораздо более серьезным шагом было бы разведение по всей линии разграничения, что было согласовано накануне Парижской встречи на уровне советников министров. Но он удивил всех, в том числе Германию и Францию, отказавшись подписывать это – «я ответственный человек, я не могу это подписать». Но это было демагогией. Это было согласовано, и он должен был это подписать.

Централизованного контроля над ситуацией на линии соприкосновения нет. Какой-то сегмент контролирует Аваков через свои структуры, какой-то – иностранные советники, какой-то – олигархи, которые на всем этом зарабатывают. У центральной власти нет ни руководства, ни даже понимания ситуации. Не понятно, как Зеленский может добиться контроля.

Он – очень слабый руководитель. И некоторое время так все и будет оставаться. Потом возможны два варианта, которые могут изменить ситуацию.

Во-первых, вокруг Зеленского может произойти консолидация какого-то олигархического альянса, после чего уже возможно установление контроля над страной в целом и, в том числе, над военной составляющей.

Во-вторых, при формальном сохранении централизованного государства может произойти фактическое расползание регионов.

Тогда, если в восточных регионах появятся сильные губернаторы, они могут на региональном уровне изменить ситуацию в строну мира, добиться разведения войск по всей линии разграничения, что откроет путь к прекращению обстрелов и жертв среди мирного населения», – считает Павел Рудяков.