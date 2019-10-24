Обстрелы Донбасса украинскими войсками зафиксированы спутниками

24.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинский президент Владимир Зеленский не выполняет взятые на себя обязательства по достижению мира в Донбассе, поэтому встреча в формате «нормандской четвёрки» не может быть организована.

Об этом в ходе пресс-конференции «Украинское досье» заявил сенатор РФ Франц Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня самая главная задача господина Зеленского, связанная с его предвыборной работой – это прекращение войны. Перспективы прекращения гражданской войны, которая идёт на Украине, пока что нет.

Идут разговоры – вы посмотрите, какие оценочные вещи были сделаны по «формуле Штайнмайера», в том числе и от лидеров Украины. Украина их подписала, они чётко регламентированы, но для этого не сделано ничего.

И сегодняшняя риторика, которая опять звучит из уст президента Зеленского о том, что «Мы готовы для проведения Минского формата» – нормандская четвёрка, в таких условиях, без согласования с экспертным сообществом всех необходимых формул, не может быть организована», – отметил сенатор.

Также Франц Клинцевич подчеркнул, что Владимир Зеленский не собирается прекращать войну в Донбассе, хотя может это сделать, а обстрелы ЛДНР украинскими карателями видны даже из космоса.

«Война не прекращается. У нас недавно было заседание комитета, и выступали наши учёные, которые дают некие процессы, связанные с космосом. Они чётко говорят: «Когда украинская сторона говорит: «Мы не стреляем», мы видим с космоса тепло артиллерийских батарей. Они светятся как лампочки на ёлке». Чтобы вы понимали.

И это (заявления Киева – прим. ред.) вообще не доказательная база, мы ей не оперируем. Сегодня со стороны Украины каждый день идёт стрельба. И сегодня надо определить, господин президент – вы, вообще, верховный главнокомандующий, или нет? Вы можете дать команду?

А ситуация с клоунадой по поводу националистов с разных нацбатов, которые пришли и по-хамски вели себя с военнослужащими…

Причём те восемь человек, которые были брошены на блокировку этого – это профанация. Если бы была чёткая команда – эти восемь военнослужащих однозначно поставили бы толпу националистов на место. Но её, как и многих других команд, нет. Поэтому сегодня президент Зеленский не принимает важнейших, судьбоносных решений о своей стране», – заключил российский сенатор.