Обстрелы Донецка усилились – Агранович

Несмотря на «затишье» в средствах массовой информации, с начала наступления ВСУ обстрелы Донецка заметно усилились.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила журналист Екатерина Агранович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались об обстановке в Донецке, в частности о якобы сократившемся количестве прилётов.

«Меньше слышно о случаях просто потому, что меньше обстреливают центр города или какие-то точки притяжения, вокзал или что-то такое. Но на самом деле интенсивность обстрелов лишь усилилась в окраинных районах просто каждый день канонада, постоянно слышно звук работы ПВО.

То есть это никак не прекращается, несмотря на то, что новостей меньше. Может быть, это просто приелось, как обстрелы Белгородской области, например. Это просто не является каким-то громким инфоповодом, и это не очень хорошо», – сказала Агаранович.