«Обстрелы Крыма должны сделать полуостров безлюдным» – Арестович

ВСУ должны пробиться к границам Крыма, начать нанесение ударов, в ходе которых местные жители будут вынуждены пуститься в паническое бегство.

Об этом в эфире «Latvijas Radio» заявил бывший советник офиса президента Украины, Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что если мы бьём на Мелитополь и Крым, то обрушивается весь южный фронт, от Мариуполя до Херсона. И россияне ещё получают тяжелейшее моральное поражение, потому что это выход украинских войск на границу с Крымом и начало работы по Крыму дальним вооружением, авиацией, и так далее. Это бегство из Крыма тысяч людей», – сказал Арестович.

Он пообещал, что ВСУ будут вести обстрелы Крыма до тех пор, пока Россия не развалится изнутри.

«Крым – это жемчужина в короне Путина, его главный успех за двадцать два года правления. И это моральная катастрофа, после которой Россия крепко зашатается изнутри.

А взятие Донбасса в первую очередь – народ скажет, что там уже восемь лет идёт война, то дело такое. А вот Крым! Помните эффект от подрыва Крымского моста? Давайте попробуем просчитать внутриполитический эффект в России от тотального, повального бегства людей из Крыма.

Мы не будем бить по гражданским, но подрывы стратегических складов, аэродромов, удары по военным базам, утопление кораблей. Я думаю, хватит гражданским для того, чтобы они приняли решение об эвакуации. А это будет выглядеть эпическим поражением. Это очень сильно поднимет реноме Украины, и очень сильно опустит путинские ставки», – подытожил бывший советник.