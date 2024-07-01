Обстрелы Крыма стали ежедневной рутиной – новый удар по Севастополю

Виктор Орлов.  
01.07.2024 21:56
  (Мск) , Севастополь
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь


Вечером в понедельник Украина попыталась нанести очередной удар дальнобойными ракетами НАТО по Севастополю. Как и на минувших выходных, похоже, целью была Балаклавская ТЭС – одна из двух электростанций, построенных Россией для обеспечения энергонезависимости Крыма от Киева после блэкаута, устроенного бандеровцами полуострову.

Очевидцы видели облако черного дыма от взрыва рядом с Балаклавой. Неразумные граждане тут же «слили» фото и видео в Сеть, что позволило украинским источникам делать вбросы о поражении установки ПВО или воинской части. Впрочем, судя по противоречивости данных укро-СМИ, истинную причину детонации они не знают, а нагоняют жути по принципу – «всё сойдёт для деморализации русских».

Вечером в понедельник Украина попыталась нанести очередной удар дальнобойными ракетами НАТО по Севастополю. Как...

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Даже если был ущерб военным – никто об этом сообщать не будет, таковы законы войны. Официально власти Севастополя заявили об уничтожении пяти целей в воздухе, отсутствии жертв, но при этом осколками повреждены три машины, было возгорание в лесополосе и заборов частных домов.

К сожалению, обстрелы Крыма и Севастополя стали ежедневными (вчера враг бил по Керчи). Есть все основания опасаться, что случаи, подобные трагедии в Учкуевке, могут стать рутиной – так, как это произошло в Белгородской области, где армия так и не реализовала задачу прекращения вражеских ударов и создания полноценной «буферной зоны» на Харьковщине.

Враг теперь сознательно бьёт в дневное время, когда на улицах множество людей.

НАТОвские беспилотники после предостережений из Москвы вместо полетов над нейтральными водами Черного моря стали координировать удары по Крыму из воздушного пространства Румынии – члена альянса.

«Британский самолёт дальней радиолокационной разведки Boeing RC -135W Rivet Joint непосредственно участвовал в наведении ракет на Севастополь, он осуществлял разведку в границах Румынии. Это прямое участие Румынии и Британии в конфликте», – считает крымский общественник Александр Талипов.

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