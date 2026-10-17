Обстрелы Украины загоняют польских погранцов в убежища – Сикорский

Максим Столяров.  
17.10.2026 21:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 698
 
Дзен, Политика, Польша, Украина


Когда польские пограничники слышат взрывы от прилётов в западных областях Украины, то прерывают работу и разбегаются по укрытиям.  

Об этом на канале «Al Jazeera English» заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Когда польские пограничники слышат взрывы от прилётов в западных областях Украины, то прерывают работу...

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«Когда российские беспилотники взрываются в километре от польской границы, наши пограничники и граждане слышат это, и нашим пограничникам приходится прятаться в укрытиях. Потому что ударная волна доходит до польской границы.

В июле мы зафиксировали случай, когда российская ракета, как мы полагаем, намеренно была запущенна по территории Польши, и взорвалась в поле на нашей территории», – жаловался Сикорский.

«После теракта 11 сентября мы все сплотились в защите и поддержке США. И, конечно, мы рассчитываем на аналогичную солидарность со стороны США.

Мы ведь знаем, что в Брюсселе нет кнопки с надписью «статья 5», это вопрос политического решения. И зная Россию, мы ожидаем, что она создаст ситуацию, которая не будет очевидной, чтобы усложнить её для нас», – добавил он.

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English version :: Читать на английском Обстрелы Украины загоняют польских погранцов в убежища – Сикорский

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