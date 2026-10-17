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Когда польские пограничники слышат взрывы от прилётов в западных областях Украины, то прерывают работу и разбегаются по укрытиям.

Об этом на канале «Al Jazeera English» заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда российские беспилотники взрываются в километре от польской границы, наши пограничники и граждане слышат это, и нашим пограничникам приходится прятаться в укрытиях. Потому что ударная волна доходит до польской границы. В июле мы зафиксировали случай, когда российская ракета, как мы полагаем, намеренно была запущенна по территории Польши, и взорвалась в поле на нашей территории», – жаловался Сикорский.