«Обстрелы ЗАЭС – обычный шантаж со стороны Зе-команды» – Монтян

10.08.2022  21:20 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина
Новости Украины

Те вооружения, которые имеются у Украины, неспособны привести к катастрофе, поэтому обстрелы Запорожской АЭС – не что иное, как шантаж Международного агентства по атомной энергии и России.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявила киевский адвокат и общественник Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Те вооружения, которые имеются у Украины, неспособны привести к катастрофе, поэтому обстрелы Запорожской АЭС...

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«Объект защищен достаточно (Запорожская АЭС – ред.), насколько я пообщалась со специалистами даже прямое попадание самого жуткого оружия, которое сейчас есть в распоряжении у салорейха волей наших многоуважаемых западных партнеров, неспособно привести к катастрофе, но ущерб нанести, конечно, способно. Все то, что вытворяет салорейх на атомной станции – это, естественно, обычный шантаж. Больше это назвать – никак не получается.

Они шантажируют МАГАТЭ, они шантажируют Россию, а что им, собственно говоря, остается еще делать, они в своем репертуаре. Больше им ничего не остается делать, поэтому они, естественно, беспредельничают и,    естественно, у них любимая песня – сами себя обстреляли. При этом логичный вопрос, а зачем, собственно, обстреливать станцию, которую сами же и контролируют, никто не задает. А из тех, кто может задать его – в сало-рейхе, скорее всего, после этого к ним придут из СБУ», – заявила Монтян.

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