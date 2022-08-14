Обстрелы Запорожской АЭС: Чем они угрожают и как их остановить

Новости Украины

Обстрелы Запорожской атомной электростанции украинскими военными формированиями, к сожалению, стали уже привычными. В эту субботу и в воскресенье на территории ЗАЭС снова разорвалось девять снарядов.

Вообще случай ЗАЭС – уникальный в мировой истории и в нынешнем противостоянии. Это крупнейшая в Европе ядерная электростанция, которая продолжает свою работу в условиях вооруженного конфликта.

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28 февраля – 4 марта 2022 года над городом-спутником ЗАЭС, Энергодаром, и самой электростанцией был установлен контроль российских войск. Части национальной гвардии Украины, задачей которых было охранять объект, были быстро разогнаны подразделениями Росгвардии. Которые и сменили украинцев на охране внешнего периметра станции и самого города. Внутренний же периметр, как и саму работу ЗАЭС, контролируют специально обученные работе именно на ядерных объектах подразделения и специалисты по безопасности ядерных объектов.

Что обращает на себя внимание, станция продолжает работать и поставлять электроэнергию главным образом, Украине. Это связано, прежде всего, с конфигурацией линий электропередач. Кроме того, такой крупный ядерный объект находится в фокусе внимания международных структур, прежде всего, МАГАТЭ – международного агентства по атомной энергии. С подчиненностью сотрудников станции украинскому «Энергоатому» (он начисляет работникам заработную плату) был связан и ряд конфликтов на станции – пророссийски настроенные сотрудники, либо просто те, кто участвовал в мероприятиях новой власти – в частности, посвященных 9 мая – увольнялись либо подвергались санкциям.

В общем, такая двойственная ситуация не могла продолжаться вечно. В мае российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что станция будет переориентирована на Россию, а Украине электроэнергия будет продаваться за деньги. Сама логика освободительно спецоперации диктует переподчинение электростанции России. И для этого, действительно, стали приниматься меры. В том числе, подготовка линий электропередач.

Естественно, лишение украинского государства контроля над таким важным энергетическим объектом (самым крупным и мощным!) не могло устроить киевский режим. А Запорожская АЭС до сих пор находится в уязвимом положении. Она, вместе с ее городом-спутником, построена прямо на левом берегу Каховского водохранилища. Левый берег контролируется русскими войсками, правый – украинскими формированиями. Ширина Каховского водохранилища – 9-10 километров. От самой ЗАЭС до города Никополя, находящегося на другом берегу – всего 15 километров. До города Марганца – и того меньше. То есть, бить по атомной станции и по Энергодару украинцы могут, не особенно напрягаясь, даже не используя хваленые американские «Хаймарсы» и гаубицы «три топора» – до станции элементарно достают старые советские Д-30 и РСЗО «Град».

Именно так и происходит. Причем, по своей старой привычке, украинская пропаганда твердит, что «русские обстреливают сами себя». Пропаганда рассчитана на идиотов (в которых превращена значительная часть населения Украины) – русские обстреливают объект, на котором находятся русские же (в том числе – генерал!). При этом русская же ПВО сбивает ракеты и беспилотники, которые, по словам украинской пропаганды, запускают сами же русские!

Пропаганда, естественно, рассчитана на зрителя украинских телеканалов, и на западного потребителя. Местные же жители, в том числе, сотрудники электростанции, прекрасно видят, откуда прилетают ракеты и снаряды. В принципе, это понимают и западные покровители киевского режима, но по политическим причинам они этого пока (пока не придет время «сливать» режим Зеленского!) официально не признают.

Надо сказать, что обстрелы ЗАЭС с украинской стороны преследуют следующие цели:

Во-первых – обычной ракетой или снарядом ядерный реактор не подорвать. У реакторов ЗАЭС достаточно надежная конструкция. Однако, можно навести панику среди населения и можно разрушить сухое хранилище отработанного ядерного топлива, находящееся прямо на территории. Это приведет к ядерному загрязнению, (хотя и небольшому по сравнению с чернобыльским), большая часть которого придется на территорию освобожденной Запорожской области, контролируемой Россией. А зараженная вода пойдет в Херсонскую область, контролируемую русскими же. То есть, киевский режим выигрывает дважды. Наносит по русским, так сказать, тактический ядерный удар, при этом обвиняя русских в ядерном терроризме. Здесь следует отметить, что местных жителей Киев давно «списал», приравняв к русским. Ведь местные охотно получают российские паспорта.

Во-вторых – ядерным шантажом, иначе это не назвать, украинский режим пытается вытребовать от международных структур помощи в создании вокруг ЗАЭС и Энергодара некоей «демилитаризованной зоны». Зоны, которая будет включать не только Энергодар, а весь прилегающий район, вместе с бывшим районным центром – Васильевкой, которую контролируют русские войска и через которую проходит путь на областной центр – город Запорожье. Таким образом, Киев пытается обезопасить себя от наступления русских и неминуемого освобождения не только Запорожья, но и лежащего за ним Днепропетровска.

Так что, режим Зеленского считает ядерный шантаж для себя очень перспективным. Обстреливать территорию ЗАЭС, порождая у населения панику, и угрожать Европе ядерной катастрофой намного легче для Украины, чем продолжать тяжелую борьбу на фронте. Тем более, что эта борьба на глазах становится все менее и менее успешной. Так что, обстрелы и Энергодара, и других населенных пунктов в Запорожье, Херсонщине, ЛНР и ДНР будут продолжаться до тех пора, пока украинские формирования физически смогут продолжать стрелять.

И вывод напрашивается только один – Запорожскую АЭС необходимо переподчинить России, а украинские формирования – разгромить.