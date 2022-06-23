«Обстреляли американскую базу, взорвали в США хранилище газа» – экс-постпред НАТО жалуется на РФ

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Новости Украины

США не только не реагируют должным образом на действия России, но и, скорее всего, какие-то ходы согласовывают с Москвой.

Об этом в эфире YouTube-канала «Знай 24» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Табах утверждает, что, пока внимание приковано к событиям на Украине, Россия наносит ответ американцам на Ближнем Востоке.

«А россияне довольно-таки здорово обстреляли нашу базу в Сирии позавчера. Обстреляли нашу базу – и ничего, все молчат. У нас почему-то, взорвалось самое большое хранилище газа в США на прошлой неделе – нигде об этом не слышно. Кто там курил – непонятно», – возмущался американец.

Он считает, что ранее, во время войны на Кавказе в 2008 году и при возвращении Крыма в 2014-м, у США и России были тайные договоренности.

«Чуть-чуть в Грузии отхватили – успокоились на этом… уже и Крым пошел. С Америкой договорились, дали зеленый свет», – уверяет Табах.

Он обратил внимание на то, что руководство США и сейчас обещает не давать украинцам использовать американское оружие для ударов по России.

«Выходит господин Блинкен и настаивает, что «Мы не будем участвовать», что «Да, отдадим ту несчастную, стрелять можно, но не можно, не туда и не тем», – возмутился Табах.