«Обсуждать противников СВО – не моё» – актёр Стеклов

26.10.2022  20:48 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 571
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Культура, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Неоднократно посещавший Донбасс российский актёр Владимир Стеклов старается не обсуждать своих коллег, покинувших страну после начала СВО по этическим и морально-нравственным соображениям.

Об этом он заявил в интервью крымско-татарской общественнице Диане Кади, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Неоднократно посещавший Донбасс российский актёр Владимир Стеклов старается не обсуждать своих коллег, покинувших страну...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Я работаю с людьми, которые сделали иной выбор, они остались здесь, на своей Родине, и не меняли своих каких-то взглядов или позиций. А давать какую-то оценку людям, которые избрали иной путь, мне это неинтересно и по этическим, и по каким-то морально-нравственным соображениям. Выбор – дело каждого, но говорить об этом мне неинтересно.

Это как мне на Донбассе говорят: «Володя, что хочешь посмотреть, хочешь, к пленным съездим?» Я говорю: «Вот туда точно нет». В любом случае, страдания, унижения, какие бы ни были, тем более, речь всегда идёт, как мы говорим, о двух близких народах, а я считаю, что это один народ», – сказал Стеклов.

Он также вспомнил свой визит в Белогорье, ЛНР.

«Это недалеко от Лисичанска. Что называется, был на «точке», там ребят было немного. Мы приехали, живого места нет от зданий (хотя, я был и в Северодонецке, и в Лисичанске и видел города, выведенные в ноль, где даже подвалов не было), но здесь был подвал. Были постоянные прилёты, работали по лисичанскому НПЗ, сюда тоже прилетало, и довольно часто.

Ребята говорят: у нас есть подвал, мы бы вам предложили, но у нас там 200-е, и мирняк, и наши, мы сейчас не имеем возможность их вывезти. Говорят, и то, что вы приехали, это было каким-то безрассудством. Поэтому, когда говорят, в подвале 200-е, вам неудобно, мне это понятно. А не то, что если бы было сказано: хотите посмотреть на убитых?

Это немножко не из моей категории. Я не думаю, что это прямая параллель с теми, кто не поддерживает или с теми, кто уехал, но это не мой круг интересов», – добавил артист.

Также он рассказал, что многие коллеги актёра отказывались ехать на Донбасс ещё до февраля 2022 года, тогда как «ему повезло» познакомиться с регионом и «прочувствовать всю атмосферу», что в итоге повлияло и на его отношение к СВО.

«До войны мы привезли театр, во многом это была моя инициатива, чтобы приехать в Донецк и в Луганск ещё до СВО, привезти спектакль, классику «Анна Каренина». До этого были и другие предложения. Но у меня, честно скажу, актёры отказывались ехать туда. Они и в Крым отказывались. И честно говорили: мы ещё хотим посниматься, поработать, а вдруг позовут, а мы в Крыму там были, а уж про Донбасс просто говорили – «нет».

И сейчас многие говорят. Страшновато, ещё что-то. Понятно, когда над головой грохочет и стреляет, конечно, страшновато. Как ты будешь здесь кого-то упрекать, у него, там, дети маленькие.

Поэтому мне повезло, я, во-первых, увидел и почувствовал на себе всю эту атмосферу. Я был в госпитале, был в расположении «Спарты», «Жога» покойный меня повёз в терминал, который они брали в 2015 году, и многое-многое. Я даже не столько увидел и услышал, хотя и это тоже, но почувствовал иначе. А потом это стало потребностью и необходимостью», – подытожил Владимир Стеклов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть