«Обсуждать противников СВО – не моё» – актёр Стеклов

Новости Украины

Неоднократно посещавший Донбасс российский актёр Владимир Стеклов старается не обсуждать своих коллег, покинувших страну после начала СВО по этическим и морально-нравственным соображениям.

Об этом он заявил в интервью крымско-татарской общественнице Диане Кади, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я работаю с людьми, которые сделали иной выбор, они остались здесь, на своей Родине, и не меняли своих каких-то взглядов или позиций. А давать какую-то оценку людям, которые избрали иной путь, мне это неинтересно и по этическим, и по каким-то морально-нравственным соображениям. Выбор – дело каждого, но говорить об этом мне неинтересно. Это как мне на Донбассе говорят: «Володя, что хочешь посмотреть, хочешь, к пленным съездим?» Я говорю: «Вот туда точно нет». В любом случае, страдания, унижения, какие бы ни были, тем более, речь всегда идёт, как мы говорим, о двух близких народах, а я считаю, что это один народ», – сказал Стеклов.

Он также вспомнил свой визит в Белогорье, ЛНР.

«Это недалеко от Лисичанска. Что называется, был на «точке», там ребят было немного. Мы приехали, живого места нет от зданий (хотя, я был и в Северодонецке, и в Лисичанске и видел города, выведенные в ноль, где даже подвалов не было), но здесь был подвал. Были постоянные прилёты, работали по лисичанскому НПЗ, сюда тоже прилетало, и довольно часто. Ребята говорят: у нас есть подвал, мы бы вам предложили, но у нас там 200-е, и мирняк, и наши, мы сейчас не имеем возможность их вывезти. Говорят, и то, что вы приехали, это было каким-то безрассудством. Поэтому, когда говорят, в подвале 200-е, вам неудобно, мне это понятно. А не то, что если бы было сказано: хотите посмотреть на убитых? Это немножко не из моей категории. Я не думаю, что это прямая параллель с теми, кто не поддерживает или с теми, кто уехал, но это не мой круг интересов», – добавил артист.

Также он рассказал, что многие коллеги актёра отказывались ехать на Донбасс ещё до февраля 2022 года, тогда как «ему повезло» познакомиться с регионом и «прочувствовать всю атмосферу», что в итоге повлияло и на его отношение к СВО.

«До войны мы привезли театр, во многом это была моя инициатива, чтобы приехать в Донецк и в Луганск ещё до СВО, привезти спектакль, классику «Анна Каренина». До этого были и другие предложения. Но у меня, честно скажу, актёры отказывались ехать туда. Они и в Крым отказывались. И честно говорили: мы ещё хотим посниматься, поработать, а вдруг позовут, а мы в Крыму там были, а уж про Донбасс просто говорили – «нет». И сейчас многие говорят. Страшновато, ещё что-то. Понятно, когда над головой грохочет и стреляет, конечно, страшновато. Как ты будешь здесь кого-то упрекать, у него, там, дети маленькие. Поэтому мне повезло, я, во-первых, увидел и почувствовал на себе всю эту атмосферу. Я был в госпитале, был в расположении «Спарты», «Жога» покойный меня повёз в терминал, который они брали в 2015 году, и многое-многое. Я даже не столько увидел и услышал, хотя и это тоже, но почувствовал иначе. А потом это стало потребностью и необходимостью», – подытожил Владимир Стеклов.