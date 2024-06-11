Обсуждая новую российскую «Ладу» завистливые финны дошли до обвинений в плагиате

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В Финляндии обвинили российский АвтоВАЗ в плагиате, пишет финское издание Ilta-Sanomat. Ссылаясь на издающийся в Хельсинки один из ведущих автомобильных журналов северной Европы Tekniikan Maailma издание утверждает, будто выставленная в конце мая этого года АвтоВАЗом на онлайн-продажи модель Lada Iskra якобы изготовлена по чертежам, которые заимствовали у французской Renault.

Финские эксперты уточняют, что по их мнению автомобиль российского концерна якобы основывается на базовой конструкции CMF-B группы Renault.

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«Сотни запчастей для Lada Iskra считаются «локализованными», то есть практически произведёнными в России и странах, с ней сотрудничающих», — заявляют в издании. Мол, на практике многие технические решения Lada Iskra полностью совместимы, особенно с хэтчбеком Dacia Logan прошлых лет.

Напомним, «вишнёвую» Lada Iskra, о которой идет речь, АвтоВАЗ показал на только что прошедшем ПМЭФ-2024. Она будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов. Старт производства Iskra намечен на начало 2025 года. Предварительная стоимость авто оценивается в 1–1,2 млн рублей.

Проживающий в Финляндии российский левый публицист Александр Коммари пишет в своем блоге, что после обвинений в адрес АвтоВАЗа в финских соцсетях развернулась компания троллинга российской автопродукции.

«Немедленно в комментариях стали массово вспоминать шутки еще советских времен про наши «Лады»: «Лада» – машина года! Ну, если повезет, то двух…»

Коммари напомнил, что Lada-vitsit – то есть, анекдоты про «Ладу» – это часть финской культуры анекдотов, как в России про чукчей.

«И только один финн написал разумно (что говорит о том, что в Финляндии все-таки есть разумные люди): «Так оно да, но с другой стороны у нас-то нет даже своей модели машины. Так что я бы особо над чужими машинами не издевался. Немного как какой-то бездомный бы начал ругать чью-то однокомнатную квартирку слишком маленькой, потому что в Америке у кузена большая вилла».

«Или, скажу уже я, лучше паршивый свой автопром, чем его полное отсутствие», – заключает Коммари.