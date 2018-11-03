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04.11.2018, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Донбасс, НАТО, Украина
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Обучать ВСУшников минированию теперь будут инструктора из Литвы

Литовские инструкторы прибыли в зону «ООС» для обучения украинских военнослужащих составлению карт минных полей.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По информации разведки ЛНР, 1 октября в район населенного пункта Крымское, зона ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, прибыли литовские военные инструкторы. Целью прибытия является обучение военнослужащих бригады составлению карт минных полей в связи с участившимися случаями гибели и ранений военнослужащих ВСУ в результате подрывов на своих минно-взрывных устройствах», – рассказал Андрей Марочко.

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