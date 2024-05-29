Обучение на Западе идет только во вред ВСУ – швейцарский разведчик

Елена Острякова.  
29.05.2024 23:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Обучение в западных странах не помогает украинским военным интегрировать свою систему, которая представляет собой «лоскутное одеяло» из старой советской техники и помощи НАТО.

Об этом бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод заявил в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обучение в западных странах не помогает украинским военным интегрировать свою систему, которая представляет собой...

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«Эта подготовка была даже контрпродуктивной. Украинские офицеры и солдаты жаловались на то, что подготовка, которую они получили во Франции, Германии и Великобритании, определенно не была адаптирована к тому типу боевых действий, которые ведутся на Украине.

И это очевидно, потому что армии этих стран немного меньше. И каков их опыт за последние 30 лет? Эти ребята участвовали в войнах в Северной Африке, Ираке, Афганистане. Это совершенно другой тип ведения войны против врага, который плохо оснащен, и у него нет ВВС», – сказал Бод.

Он посетовал на то, что натовское оружие не адаптировано к войне, поэтому немецкие «Леопарды» проигрывают российским Т-90.

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