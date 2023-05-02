Обугленные скелеты: российский удар испепелил подразделение ВСУ
Удар термобарическим боеприпасом нанес тяжелые потери украинским военным.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает военный паблик «Солдат удачи».
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Авторы канала опубликовали видео с занятых украинских позиций после удара.
«18+ Остатки ВСУ после термобара», – уточняет «Солдат удачи».
На ролике можно увидеть на занятых российскими силами позициях трупы ВСУшников, которые фактически превратились в обугленные скелеты.
Место локации не уточняется.
По всей видимости, удар был нанесен тяжелой огнеметной системой (ТОС), боеприпас которой создает объемный взрыв. В итоге цель поражается комплексным воздействием высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления, создаваемого термобарическим боеприпасом.
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