Обугленные скелеты: российский удар испепелил подразделение ВСУ

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Удар термобарическим боеприпасом нанес тяжелые потери украинским военным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает военный паблик «Солдат удачи».

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Авторы канала опубликовали видео с занятых украинских позиций после удара.

«18+ Остатки ВСУ после термобара», – уточняет «Солдат удачи».

На ролике можно увидеть на занятых российскими силами позициях трупы ВСУшников, которые фактически превратились в обугленные скелеты.

Место локации не уточняется.

По всей видимости, удар был нанесен тяжелой огнеметной системой (ТОС), боеприпас которой создает объемный взрыв. В итоге цель поражается комплексным воздействием высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления, создаваемого термобарическим боеприпасом.