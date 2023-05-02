Обугленные скелеты: российский удар испепелил подразделение ВСУ

Олег Кравцов.  
02.05.2023 13:19
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Удар термобарическим боеприпасом нанес тяжелые потери украинским военным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает военный паблик «Солдат удачи».

Удар термобарическим боеприпасом нанес тяжелые потери украинским военным. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает...

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Авторы канала опубликовали видео с занятых украинских позиций после удара.

«18+ Остатки ВСУ после термобара», – уточняет «Солдат удачи».

На ролике можно увидеть на занятых российскими силами позициях трупы ВСУшников, которые фактически превратились в обугленные скелеты.

Место локации не уточняется.

По всей видимости, удар был нанесен тяжелой огнеметной системой (ТОС), боеприпас которой создает объемный взрыв. В итоге цель поражается комплексным воздействием высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления, создаваемого термобарическим боеприпасом.

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